暨大戶外探索教育中心 蔡培慧促成

民進黨縣長候選人蔡培慧擔任立委期間協助暨大中區戶外探索教育中心成立，昨天也到場體驗相關設施。（記者佟振國攝）

2022/10/16 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕國立暨南國際大學「中區戶外探索教育中心」昨天完工揭牌，預計明年元月正式啟用，計有六十多項設施，幕後推手是時任立委的民進黨南投縣長候選人蔡培慧，蔡培慧昨也到場體驗，期許暨大成為中部地區山野與探索教育的重要場域，嘉惠學子與在地鄉親。

昨完工揭牌 預計明年元月啟用

暨大昨天舉行創校廿七週年校慶，有多項慶祝活動登場，最吸睛的當屬斥資二千八百萬元興建的「中區戶外探索教育中心」，已在上週完工驗收，蔡培慧是積極促成的幕後推手。

二○一九年埔里許多家長串聯表達需要符合探索教育及共融特色遊戲場域，卻苦無適當場地興建，鎮長廖志城等人建議設在暨大，經時任立委的蔡培慧向教育部體育署爭取經費，因而興建完成。

蔡培慧表示，要感謝暨大前校長蘇玉龍及現任校長武東星的全力協助，願意提供運動場旁的空間，原本規劃二千五百萬元的建設經費，因為校方非常注重安全設施防護，再提高到二千八百萬元，而且整體設施完全依照地形、地勢興建，不破壞原有地形地貌，更加環保。

60多項設施適不同年齡及技術需求

「中區戶外探索教育中心」有包括低、中、高空多達四十二項探索教育設施，以及周邊體能訓練設備，總計六十多項，適合不同年齡層及技術需求的使用者，暨大在完成專業師資與各級指導員培訓後，預計明年元月正式啟用，將是中部地區最完善的山野、探索教育場域。

暨大校長武東星與蔡培慧、廖志城等人也親自體驗探索設施，包括索道、自行車過獨木橋等，現場驚叫不斷，直呼真的刺激好玩，應該能抓住學子的心，以後將提供各級學校規劃相關體適能課程、舉辦寒暑假戶外探索教育營隊，甚至結合在地特色納入運動觀光行程，提供多元的戶外遊憩體驗。

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