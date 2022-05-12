為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　南投縣

    《南投》黑熊埋屍近獵寮 仁愛警追查緝凶

    台灣黑熊埋屍現場殘留毛髮，以及滿地蛆蟲，令人痛心。（記者佟振國攝）

    台灣黑熊埋屍現場殘留毛髮，以及滿地蛆蟲，令人痛心。（記者佟振國攝）

    2022/05/12 05:30

    〔記者佟振國／南投報導〕今年四月才野放南投縣信義鄉丹大山區的台灣黑熊，驚傳死亡並被埋於仁愛鄉法治村武界部落的荒僻溪谷，頭、胸有明顯外傷，昨天工作人員重回現場，滿是腐屍氣味，殘留黑熊毛髮及滿地蛆蟲，令人痛心。

    兩度誤中陷阱獲救 野放仍遇害

    這隻遇害的台灣黑熊，去年曾在台中東卯山果園誤中陷阱，被農民發現通報獲救，傷癒野放後又誤入陷阱受傷，又被救回照養，今年四月再度野放至信義鄉丹大山區，沒想到才一個多月即傳死亡噩耗，屍體被發現埋在仁愛鄉法治村武界部落舊鄉道投七十一線十一．二公里旁上方約一百五十公尺野溪溪谷，已由保育人員挖掘帶回進一步查驗死因。

    工作人員昨日再到埋屍現場，山區連日下雨仍無法沖淡腐屍氣味，地上殘留部分灰黑毛髮及滿地蠕動的蛆蟲，距埋屍處不到一百公尺處有一座簡易獵寮，兩者是否有關聯，警方將進一步調查。

    頭、胸有傷疑誤殺 警籲提供線索

    法治村長葉阿良表示，本月五日接獲林務局人員通知，指台灣黑熊可能會靠近部落，希望民眾能注意自身安全與保護黑熊，當天下午、隔天上午二度透過部落廣播系統提醒民眾注意，沒想到還是發生不幸。

    死亡黑熊的頭、胸部有傷，有人懷疑遭誤殺，目前仁愛分局配合保七總隊及相關單位展開調查，但舊投七十一線自九二一震災後，道路截彎取直工程完工已改道，原路逐漸荒廢，少有人車經過，沿途也無監視器，形同大海撈針，警方呼籲民眾踴躍提供線索，因而破獲者將依「取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法」核發獎勵金，最高廿萬元。

    距台灣黑熊埋屍處不到一百公尺有座簡易獵寮，仍有人在使用。（記者佟振國攝）

    距台灣黑熊埋屍處不到一百公尺有座簡易獵寮，仍有人在使用。（記者佟振國攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    南投縣今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播