《南投》黑熊埋屍近獵寮 仁愛警追查緝凶

台灣黑熊埋屍現場殘留毛髮，以及滿地蛆蟲，令人痛心。（記者佟振國攝）

2022/05/12 05:30

〔記者佟振國／南投報導〕今年四月才野放南投縣信義鄉丹大山區的台灣黑熊，驚傳死亡並被埋於仁愛鄉法治村武界部落的荒僻溪谷，頭、胸有明顯外傷，昨天工作人員重回現場，滿是腐屍氣味，殘留黑熊毛髮及滿地蛆蟲，令人痛心。

兩度誤中陷阱獲救 野放仍遇害

這隻遇害的台灣黑熊，去年曾在台中東卯山果園誤中陷阱，被農民發現通報獲救，傷癒野放後又誤入陷阱受傷，又被救回照養，今年四月再度野放至信義鄉丹大山區，沒想到才一個多月即傳死亡噩耗，屍體被發現埋在仁愛鄉法治村武界部落舊鄉道投七十一線十一．二公里旁上方約一百五十公尺野溪溪谷，已由保育人員挖掘帶回進一步查驗死因。

工作人員昨日再到埋屍現場，山區連日下雨仍無法沖淡腐屍氣味，地上殘留部分灰黑毛髮及滿地蠕動的蛆蟲，距埋屍處不到一百公尺處有一座簡易獵寮，兩者是否有關聯，警方將進一步調查。

頭、胸有傷疑誤殺 警籲提供線索

法治村長葉阿良表示，本月五日接獲林務局人員通知，指台灣黑熊可能會靠近部落，希望民眾能注意自身安全與保護黑熊，當天下午、隔天上午二度透過部落廣播系統提醒民眾注意，沒想到還是發生不幸。

死亡黑熊的頭、胸部有傷，有人懷疑遭誤殺，目前仁愛分局配合保七總隊及相關單位展開調查，但舊投七十一線自九二一震災後，道路截彎取直工程完工已改道，原路逐漸荒廢，少有人車經過，沿途也無監視器，形同大海撈針，警方呼籲民眾踴躍提供線索，因而破獲者將依「取締或舉發違反野生動物保育法案件獎勵辦法」核發獎勵金，最高廿萬元。

距台灣黑熊埋屍處不到一百公尺有座簡易獵寮，仍有人在使用。（記者佟振國攝）

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