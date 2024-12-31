南投縣政府組織調整 5單位新主管上任

南投縣政府組織調整，31日舉行社會及勞動局與客家發展所揭牌儀式。（記者張協昇攝）

2024/12/31 14:48

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣政府為因應業務需求進行組織調整，將原來的社會及勞動處提升為社會及勞動局、原住民族行政局改設為原住民族行政處，原來的文化局客家事務科也升級為二級機關客家發展所，並新增工務處基礎工程科與觀光處觀光永續科兩個科，31日舉行5位新任主管就職典禮，縣長許淑華表示，盼藉此提升行政效率，加強為民服務，讓南投縣有更美好的未來。

南投縣政府5個新單位主管就職典禮，今天在南投縣政府大廳舉行，由縣長許淑華監誓布達，並進行社會及勞動局與客家發展所的揭牌儀式，其中社會及勞動局局長由原社會及勞動處處長林志忠擔任；原住民族行政處由原來的原住民族行政局副局長林婷玉代理處長；客家發展所由原文化局客家事務科科長蔡淑后擔任；工務處基礎工程科科長由農業處科長胡裕昇擔任；觀光處觀光永續科科長由台中市政府觀光旅遊局科長林建宏調任。

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許淑華致詞表示，縣府與時俱進，因應各項業務發展的需求，針對縣府組織進行滾動式調整，雖然有些單位可能會因調整後帶來短暫陣痛，但經過組織調整後，未來相關單位會有更多人力及資源來推動業務，讓運作更順暢，相信一定可以提升行政效率，讓南投縣有更美好的未來。

南投縣政府新成立社會及勞動局，由原社會及勞動處處長林志忠擔任。（記者張協昇攝）

南投縣政府原住民族行政處，由原來的原住民族行政局副局長林婷玉代理處長。（記者張協昇攝）

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