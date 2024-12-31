元旦迎曙光 合歡山明天啟動雪季交管措施

明天就是2025年元旦，合歡山明天起至明年3月2日止，正式啟動雪季交通管制措施。（仁愛警分局提供）

2024/12/31 08:30

〔記者張協昇／南投報導〕明天就是2025年元旦，許多人會上合歡山迎曙光、看雲海，合歡山也將從明天起至明年3月2日止，正式啟動雪季交通管制措施，為期61天，雪季期間遇下（積）雪時實施交通管制，未遇下（積）雪時則實施交通疏導，南投縣政府表示，入冬後天氣寒冷，高山氣溫恐接近攝氏零度，甚至降至零度以下，呼籲民眾上山務必注意保暖，切勿疲勞駕駛，避免意外事故發生。

南投縣政府表示，合歡山雪季交通管制措施，實施路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心及翠峰至合歡山遊客服務中心；重點管制日期為元旦、農曆春節連續假期9天（1/25~2/2初五），星期例假日（1/4~1/5、1/11~1/12、1/18~1/19、2/9、2/15~2/16、2/22~2/23、2/28~3/2）。

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南投縣政府指出，雪季交通管制期間，若遇路面結冰或積雪時，將自下午5時至翌日上午7時進行預警性封閉管制路段，相關訊息將於每日下午3時前發佈，除公務車及剷雪車外禁止各類車輛通行；另台14甲線昆陽至合歡山遊客服務中心路段因路面易結冰，為保障用路人安全，請確實遵守道路兩側禁止停車，以維交通順暢及安全，並請遊客出行前利用公路局省道即時路況系統（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，或撥打公路局用路人服務中心免費電話0800-231-035查詢最新路況，路途中注意路側可變資訊看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。

縣政府提醒民眾，元旦許多民眾會上合歡山迎曙光，應先注意雪季期間交通管制資訊，並考量自身健康狀況及車況，備妥保暖物品並有充足睡眠，避免引發高山症或因精神狀況不佳而發生意外。

明天就是2025年元旦，許多人會上合歡山迎曙光、看雲海，南投縣政府呼籲民眾上山務必注意保暖，切勿疲勞駕駛，避免意外事故發生。（記者張協昇攝）

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