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    首頁　>　南投縣

    南投縣府主管也傳霸凌？ 議長何勝豐曝接獲3匿名檢舉

    南投縣議長何勝豐表示接獲3起霸凌檢舉案，指控縣政府處長等主管涉霸凌，圖為縣府大樓。（資料照，記者張協昇攝）

    南投縣議長何勝豐表示接獲3起霸凌檢舉案，指控縣政府處長等主管涉霸凌，圖為縣府大樓。（資料照，記者張協昇攝）

    2024/12/19 18:09

    〔記者張協昇／南投報導〕勞動部勞發署前北分署長謝宜容霸凌案爆發後，各地陸續傳出霸凌事作，南投縣議長何勝豐表示，他最近接獲3起檢舉縣府主管霸凌的案件，由於未署名，他未特別了解，但也提醒縣府局處首長，在領導統御方面要特別注意。

    何勝豐在議會臨時會指出，北部傳出霸凌案件後，霸凌案好像會傳染，他最近即接獲3起霸凌檢舉案，都在檢舉縣府處長等主管霸凌，由於係匿名檢舉，他未特別了解，但提醒縣府局處首長在領導統御方面要特別注意，儘量不要讓同仁心生不滿。另現在社會環境和以前不一樣，學校老師的教育方式也要改變，除了不能體罰，要多用愛心及耐心教導學生，避免被認為是霸凌。

    議員沈夙崢、林友友也提案指出，多位議員陸續接獲縣內多所學校發生職場霸凌陳情案，建議教育處研議設立各級學校反職場霸凌流程，提供可信任的申訴管道，強化霸凌的預防與調查機制，保障受害者及相關人權益。

    南投縣議長何勝豐表示，希望學校校長、老師們能多用愛心及耐心教導學生，避免被認為是霸凌。（南投縣議會提供）

    南投縣議長何勝豐表示，希望學校校長、老師們能多用愛心及耐心教導學生，避免被認為是霸凌。（南投縣議會提供）

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