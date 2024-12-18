草屯鎮長補選檢警調動起來 緊盯年節活動贊助、贈禮

草屯鎮長補選藍營簡賜勝在支持者陪同下，到草屯鎮公所辦理登記。（資料照）

2024/12/18 12:20

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮長補選將於明年1月18日投票，是明年全國首場選舉，南投檢警調動起來，地檢署已有專責檢察官進駐草屯警分局，由於該選舉靠近農曆春節，檢方要求警調注意候選人有無以贊助活動、餐會，贈送禮物方式變相賄選，一有情資就馬上通報地檢署指揮偵辦，也呼籲民眾踴躍檢舉賺檢舉獎金。

本屆草屯鎮長簡景賢11月18日深夜在辦公室猝逝，任期未過半必須辦理補選，藍綠陣營各有縣議員簡賜勝、蔡銘軒登記參選，20日抽籤決定號次，明年1月18日舉行投票。

請繼續往下閱讀...

由於該場補選是明年全國首場選舉，法務部極為重視，台中高分檢檢察長林錦村已3度前來參加選舉查察會議，要求查察賄選要採取有效佈雷等重點策略，像即時查扣手機數位採證、配合必要時適時發佈查賄成果新聞…等。

南投地檢署指出，該署已有專責主任檢察官和檢察官進駐草屯分局和派出所，隨時督導選舉查察準備工作。由於本次草屯鎮長補選適逢歲末年終及農曆春節，賄選極易結合年節活動贊助及禮品饋贈之形式進行，像候選人贊助特定尾牙、年終餐會，現場某候選人競選旗子飄揚，或是候選人針對有選舉權的族群贈送禮品，禮品價值或數量有影響性，這都有變相賄選之嫌疑。

地檢署也呼籲民眾檢舉賄選，任何人知道有妨害選舉情事，就踴躍檢舉，地檢署檢舉賄選專線：0800024099，檢舉絕對保密，檢舉獎金最高200萬元。

綠營蔡銘軒（前中）在黨公職人員陪同辦理草屯鎮長補選登記。（蔡銘軒服務處提供）

南投檢警調再度召開草屯鎮長補選暨農漁會選舉查察會議，要求注意春節前的活動贊助及禮品餽贈情形。（南投地檢署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法