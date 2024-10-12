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南投茶博「民歌之夜」人潮爆滿 現場宛如大型KTV

南投茶博第二天｢民歌之夜」，人潮擠滿中興大操場。（南投縣府提供）

南投茶博第二天｢民歌之夜」，人潮擠滿中興大操場。（南投縣府提供）

2024/10/12 19:57

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投世界茶業博覽會進入尾聲，一連2天的｢南投如此回甘~一心二夜演唱會」，繼昨晚｢尬電之夜」吸引3萬名觀眾，今晚的｢民歌之夜」人數倍增，觀眾擠滿中興大操場，上半場潘越雲、殷正洋、王瑞瑜等民歌手輪番上場，潘越雲還下台與觀眾互動，下半場由方季惟、辛曉琪壓軸，現場很多觀眾跟著唱，氣氛歡樂。

南投茶博9天活動，將在明（13）日傍晚閉幕，昨、今日晚間中興大操場安排｢南投如此回甘~一心二夜演唱會」，昨日的｢尬電之夜」告五人、男團Ozone原子少年…等樂團，吸引非常多外地的年輕人到中興大操場觀賞表演，中華電信人流統計有逾3萬人到場。

今晚登場的是｢民歌之夜」，傍晚5點先舉行有獎徵答暖場，晚間5點半開始民歌手陳民偉、王瑞瑜開場唱，隨即殷正洋、潘越雲接力唱，潘越雲演唱｢野百合也有春天」、｢情字這條路」等多首耳熟能詳的歌曲，演唱時還到台下跟粉絲握手、拍照，縣長許淑華也以粉絲的身分上台和潘越雲互動，邀她明年再來。

下半場迷霧森林樂團的｢酒矸通賣嘸」等歌曲，讓現場變成大型KTV，接下來方季惟、辛曉琪壓軸，演唱她們的招牌歌曲，現場粉絲也跟著大合唱。

民歌手王瑞瑜開場演唱，歌聲渾厚。（南投縣府提供）

民歌手王瑞瑜開場演唱，歌聲渾厚。（南投縣府提供）

殷正洋歌聲動人，很多觀眾跟著合唱。（南投縣府提供）

殷正洋歌聲動人，很多觀眾跟著合唱。（南投縣府提供）

南投縣長許淑華（中）以粉絲身分上台，與潘越雲（右）互動。（南投縣府提供）

南投縣長許淑華（中）以粉絲身分上台，與潘越雲（右）互動。（南投縣府提供）

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