杉林溪聯外道崩坍搶修工程 拚9月底恢復通車

杉林溪聯外道投51線因凱米風災路基流失中斷，縣府積極搶修，拼9月底完工恢復通車。（南投縣政府提供）

2024/09/25 11:48

〔記者張協昇／南投報導〕南投溪頭往來杉林溪的聯外道投51線，7月遭凱米颱風挾帶的暴雨侵襲，路基嚴重崩塌流失而中斷，災後南投縣政府雖積極搶修，惟因受午後下雨頻繁影響，工程延宕，縣府工務處表示，近日將進行級配碎石、瀝青路面舖築工程，如果不再有颱風侵襲等劇烈大候狀況，希望能在9月底搶修完成，恢復通車。

南投縣政府工務處指出，投51線因凱米颱風中斷後，原本評估風災後若天氣穩定，預計2、3週就可搶通單線，但因8月起頻頻出現午後強降雨，至今午後仍下雨頻繁，經常每天施工時間只剩半天，施工到夜間8、9點。

縣府工務處長張弘岳表示，該路段透過打樁、大型貨櫃灌漿方式進行路基修復工程，減少工期，在積極施工下，目前正進行污水管線、簡易自來水管復原等配合工程，管線佈設後，緊接下來將進行級配碎石、瀝青路面舖築工程，惟瀝青需要在高溫下靜置6小時才能凝結，如果持續下雨就比較麻煩，但仍希望趕在9月底搶修完工，恢復雙向通車，但未來仍須向公共工程委員會爭取經費進行進一步復建工程。

投51線係國內知名的杉林溪生態渡假園區唯一對外道路，在道路中斷後，園區休園至今，整個暑假旅遊旺季生意都泡湯，民眾也在暑假少了一個休閒旅遊去處，惟園區近日公告，休園期間也順便進行園區設施景觀整修，預計在10月1日重新開園。

杉林溪森林生態渡假園區，預計10月1日重新開園，圖為園區松瀧岩瀑布。（資料照，記者張協昇攝）

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