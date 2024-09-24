集集火車站「巨型石虎」挨批不像！ 網友狠酸「屌面貓」

南投集集鎮公所在集集火車站展出「巨型石虎」充氣裝置藝術，惟造型被批像貓，眼窩也缺乏石虎應有的白色條紋特徵，甚至臉上的鼻子也被質疑像「雞雞」。（記者劉濱銓攝）

2024/09/24 15:21

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集鎮公所近期在集集火車站設置「巨型石虎」充氣裝置藝術，車站屋頂攀附拿著火龍果的石虎，藉此行銷集集農產觀光，惟充氣石虎不論斑點或條紋，都沒有石虎應有特徵，挨批「不像、丟臉」，甚至臉上凸出的鼻子到嘴部還被質疑像「雞雞」，網友狠酸是「屌面貓」，引發爭議。

集集鎮公所回應，充氣石虎裝置藝術是接檔今年暑假的石虎尋寶活動，由於台鐵集集支線火車因隧道工程持續停駛，因此盼透過火車站的巨型石虎吸引遊客回流，展出時間從每天上午8點半到下午4點半，若遇下雨或天候不佳就會提前撤收，展期預計到年底。

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至於外界質疑充氣石虎長得像貓，以及石虎的「耳後白斑、塊狀斑點、眼窩延伸至額頭的白色條紋」特徵不足或欠缺之處，公所除了虛心接受指教，也會與廠商討論修改事宜，研議是否有機會讓充氣石虎也具備相關特徵，未來舉辦活動若有運用到石虎元素時，也會注意生物特徵與相關保育知識，以免類似事件再度發生。

許多網友看見集集火車站的巨型石虎，都說長得像橘貓、公所愈展愈丟臉，甚至有人直言，石虎臉上「那個是雞雞嗎」，也有人說，完全沒有石虎特徵，硬要說是石虎，消費保育類「感到噁心」，建議改名「屌面貓」，也有人說「賀！林明溱美學重回集集」、「整個公所沒人看過石虎嗎」，並語重心長建議，希望公所能更用心。

南投集集鎮公所在集集火車站展出「巨型石虎」，惟造型被批像貓，耳後也缺乏石虎應有的白斑特徵。（記者劉濱銓攝）

保育類石虎具備「耳後白斑、塊狀斑點、眼窩延伸至額頭白色條紋」特徵，南投集集火車站展出「巨型石虎」，引發「不像」的爭議。（取自臉書「石虎保育大使 阿虎加油」）

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