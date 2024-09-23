宗教團體在合歡山公路狂撒五彩金紙！被拍還嗆在祈福

民眾在南投縣仁愛鄉台14甲線19.5K處拍下宗教人士亂撒五彩金紙的行為。（圖擷自「爆料公社二」）

2024/09/23 08:39

〔記者佟振國／南投報導〕實在太離譜！南投縣仁愛鄉台14甲線合歡山公路以風景優美著稱，但民眾卻拍到煞風景的行為，一群宗教團體於公路19.5K處，對著邊坡空曠處狂撒五彩金紙，任其空中飛散，口中念念有詞，發現已有不滿的民眾以手機拍攝，還說「這是祈福的，等一下就不丟了。」讓人看了超傻眼，影片PO網也引起網友撻伐宗教信仰就能破壞環境嗎？

台14甲線合歡山公路由仁愛鄉霧社至花蓮大禹嶺，貫穿海拔3000公尺的高山，一年四季呈現不同景致，還途經海拔3275公尺武嶺全國公路最高點，是民眾拍照打卡熱點，可說是全國知名的高山景觀公路，但亂丟垃圾煞風景的行為真的令人反感。

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民眾在臉書社團「爆料公社二」PO出一段台14甲線19.5K處的影片，一群宗教人士此集結，其中1名男子面向邊坡空曠處狂撒五彩金紙，高山風勢強勁，紙張隨風飛散，男子口中念念有詞，似在進行宗教儀式。男子發現已有不滿的民眾持手機朝其拍攝，手中動作仍不停止，還對著鏡頭說「等一下我們就不丟了，這是祈福的，是宗教行為啦！」

影片PO出引起網友撻伐，認為「宗教信仰是你家的事，但環境保護是大家的事，亂丟垃圾先罰錢再罰他撿拾乾淨」；「這哪是祈福？是在造孽，禍害子孫」；「非常適合賞景的路段，怎麼就遇到這種人」；「若有拍到相關車號，趕快交給相關單位開罰」。

公所表示，台14甲線19.5K處屬翠峰路段，雖不在太魯閣國家公園範圍內，但亂丟垃圾仍不容許，只要事證明確，可依廢棄物清理法開罰至少1200元。

五彩金紙隨風飛散，掉落邊坡下。（圖擷自「爆料公社二」）

台14甲線19.5K旁遍布亂撒的金紙。（圖擷自「爆料公社二」）

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