南投縣重陽節敬老禮金 9/19起陸續發放

南投縣重陽節敬老禮金將陸續發放，圖為南投縣長許淑華（右）及南投市長張嘉哲（左）去年前往人瑞家中致贈重陽節禮金。（南投縣政府提供）

2024/09/17 08:15

〔記者張協昇／南投報導〕10月11日為重陽節，南投縣政府為關懷縣內長輩，各鄉鎮市公所將從9月19日起至10月25日止，陸續辦理重陽節禮金發放作業，年滿65歲至99歲長者，每人發放1000元禮金，另縣內百歲人瑞117人，每人將發放1萬元禮金，長輩可以選擇現金領取或申請以匯款方式領取。

南投縣政府表示，今年6月30日前已設籍南投縣且未再遷出或死亡的65歲至99歲長輩，經統計約10萬4311人，每人均發放1000元敬老禮金；原住民60至64歲1741人，每人發放500元禮金；另百歲人瑞117人，每人發放1萬元禮金，屆時將由縣長或縣府社會及勞動處長等人將禮金及禮品親自送至人瑞家中。

縣府社會及勞動處表示，縣府已委由13鄉、鎮、市公所協助發放重陽節敬老禮金，各公所將陸續於9月19日起至10月25日止辦理發放作業。長輩可以選擇現金領取或申請以匯款方式領取，以現金領取者，可依通知到指定地點領取或由各村里幹事、村里長到府致送禮金。

社勞處指出，申請以匯款方式領取者，請先填寫「南投縣政府重陽敬老禮金金融帳戶匯款申請書」，存摺會註記「縣府重陽禮金」字樣，若對重陽敬老禮金發放時程有疑問者，可洽戶籍地公所社會課或民政課詢問。

南投縣長許淑華（左）與南投市長張嘉哲（古）去年到人瑞家中致贈重陽節敬老禮金時，請人瑞算一下金額對不對，印證人瑞頭腦都還很靈光。（南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法