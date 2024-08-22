網揪8/26合歡山武嶺車聚看日出 警方籲守交通規則更忌疲勞駕駛

武嶺亭為合歡山重要地標，吸引遊客停留賞景、拍照、打卡。（記者佟振國攝）

2024/08/22 13:58

〔記者佟振國／南投報導〕針對網路號召機車車友於8月26日清晨於合歡山武嶺車聚看日出，今（22）日傳南投縣警方除將編排聯合稽查勤務，取締多項違規行為，縣警局交通隊也呼籲車友注意高海拔山區氣溫偏低，務必做好保暖措施與避免疲勞駕駛，以策安全。

台14甲線合歡山武嶺海拔3275公尺，是全國公路最高點，武嶺亭也是重要地標，吸引許多遊客停留賞景拍照打卡，週休假日或特定節日凌晨常有大量人車聚集，而被網友戲稱為全國最高海拔的「武嶺夜市」。

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合歡山武嶺也是汽、機車友舉辦車聚活動熱點，最近就有人透過網路社團號召機車車友於8月26日清晨於合歡山武嶺車聚看日出，有鑑於前不久國道車聚活動導致國3南投服務區及國6東草屯休息站被車輛塞爆，沿途路段壅塞，引起不小爭議，因此警方對於武嶺大型車聚活動也相當重視。

據車友所PO的車聚時程，從25日深夜起至26日凌晨，陸續於新竹、苗栗、台中、南投埔里等地集合，由台14線埔霧公路、台14甲線合歡山公路前往目的地，除了南投縣警局交通隊、埔里分局、仁愛分局協請環保局、公路局監理單位規劃聯合稽查勤務，取締多項違規行為，當天也會加強武嶺周邊交通疏導及違規停車取締。

縣警局交通隊指出，以往常有民眾夜衝武嶺徹夜未眠，加上高海拔山區氣壓、低溫等因素，駕駛人更容易出現疲勞反應而發生事故，因此提醒民眾要做好保暖措施，也應妥善休息，切勿疲勞駕駛，以策安全。

台14甲線合歡山公路沿途景色優美，吸引車友舉辦車聚活動。（記者佟振國攝）

合歡山武嶺及周邊停車場空間有限， 警方針對大型車聚活動將加強交通疏導與違停取締。（記者佟振國攝）

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