為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

不補習也能考出好成績！國姓國中曾裕媜獲5A7+、王世堯考5A3+

國姓國中曾裕媜（右）、王世堯（左）國中會考考出5A7+及5A3+好成績。（國姓國中提供）

國姓國中曾裕媜（右）、王世堯（左）國中會考考出5A7+及5A3+好成績。（國姓國中提供）

2024/06/07 11:45

〔記者佟振國／南投報導〕國中會考成績公布，南投縣國姓國中也考出5A以上的好成績，其中來自仁愛鄉清流部落的賽德克族原住民曾裕媜、王世堯分別考5A7+ 與5A3+，篤定錄取第一志願，校方表示，2位同學努力向學，在校按部就班學習，不靠補習也能考出好成績。

位於偏鄉的國姓國中近幾年努力增A減C，會考成績也逐步向上提升，前年有6位同學考出5A好成績，今年更進步，有2位原住民同學成績達5A以上。

校長陳啟濃表示，2位同學都來自仁愛鄉清流部落賽德克族，其中曾裕媜考5A7+，國中3年一直保持全校第1名，在班上熱心服務，人緣極佳，而且自幼學小提琴，能拉一手好琴，常在社區活動表演，她即使不透過原住民生加分，就能錄取第一志願台中女中，未來計劃朝醫科目標努力，當醫生回饋原鄉部落。

至於王世堯則是考5A3+ ，在師長眼中他是屬於穩紮穩打型的學生，幾次模擬考成績都徘徊在5A邊緣，靠著師長鼓勵與自己的努力，會考終於大爆發，考出5A3+的好成績，也能錄取第一志願台中一中。

校長陳啟濃指出，2位同學國中階段都是按照學校師長安排，按部就班，一步一腳印的學習，不用到校外補習也能考出好成績。

國姓國中曾裕媜（右）、王世堯（中）會考考出好成績，

國姓國中曾裕媜（右）、王世堯（中）會考考出好成績，

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
國中會考成績今公布 5A6級分僅712人
2024/06/07 10:43

國中會考成績今公布 5A6級分僅712人
爆乳、雪白兩粒......國中會考寫作測驗 考生「標題殺」拿6級分選為樣卷
2024/06/07 11:40

爆乳、雪白兩粒......國中會考寫作測驗 考生「標題殺」拿6級分選為樣卷

1588萬起．燕巢市心鉅作、白派公園別墅
會考英聽播放故障、被鐘聲蓋過！彰化37考生哀號 家長控「低級錯誤」
2024/06/06 11:04

會考英聽播放故障、被鐘聲蓋過！彰化37考生哀號 家長控「低級錯誤」
國中會考成績今公布！上午8時開放網路查詢
2024/06/07 08:16

國中會考成績今公布！上午8時開放網路查詢

堅達轉型電動車 FUSO eCanter日本試駕
113國中會考等級對照表出爐！ A++只能錯2題
2024/06/04 20:53

113國中會考等級對照表出爐！ A++只能錯2題
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播