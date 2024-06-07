不補習也能考出好成績！國姓國中曾裕媜獲5A7+、王世堯考5A3+

國姓國中曾裕媜（右）、王世堯（左）國中會考考出5A7+及5A3+好成績。（國姓國中提供）

2024/06/07 11:45

〔記者佟振國／南投報導〕國中會考成績公布，南投縣國姓國中也考出5A以上的好成績，其中來自仁愛鄉清流部落的賽德克族原住民曾裕媜、王世堯分別考5A7+ 與5A3+，篤定錄取第一志願，校方表示，2位同學努力向學，在校按部就班學習，不靠補習也能考出好成績。

位於偏鄉的國姓國中近幾年努力增A減C，會考成績也逐步向上提升，前年有6位同學考出5A好成績，今年更進步，有2位原住民同學成績達5A以上。

校長陳啟濃表示，2位同學都來自仁愛鄉清流部落賽德克族，其中曾裕媜考5A7+，國中3年一直保持全校第1名，在班上熱心服務，人緣極佳，而且自幼學小提琴，能拉一手好琴，常在社區活動表演，她即使不透過原住民生加分，就能錄取第一志願台中女中，未來計劃朝醫科目標努力，當醫生回饋原鄉部落。

至於王世堯則是考5A3+ ，在師長眼中他是屬於穩紮穩打型的學生，幾次模擬考成績都徘徊在5A邊緣，靠著師長鼓勵與自己的努力，會考終於大爆發，考出5A3+的好成績，也能錄取第一志願台中一中。

校長陳啟濃指出，2位同學國中階段都是按照學校師長安排，按部就班，一步一腳印的學習，不用到校外補習也能考出好成績。

國姓國中曾裕媜（右）、王世堯（中）會考考出好成績，

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