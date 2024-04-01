南投縣長福實驗小學大熱門 小一中籤才能入學

南投縣國姓鄉長福實驗小學是縣內第1所非原住民地區的公立實驗小學。（記者佟振國攝）

2024/04/01 08:25

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣國姓鄉長福實驗小學日前舉辦實驗教育說明會，當日就有40多位家長與學童出席，並有17人登記報名，已超過招生人數上限的12人，少子化曾令該校面臨困境，校方透過積極轉型為極具探索體驗學習精神的公立實驗小學成功翻轉，現在想成為「長福人」，還得靠公開抽籤決定。

長福實驗小學位於國姓鄉長福村，與台中市新社區交界，由於交通、社區人口老化、青壯人口外移等因素，學生數逐年下降，但校方並不氣餒，積極發展攀樹等環境探索特色課程，2021年正式轉型成立實驗小學，也是南投縣內第1所非原住民地區的公立實驗小學。

又接近小一新生報到期，校方日前則是舉辦實驗教育說明會，吸引40多位家長與學生出席，幾乎都是學區外家庭，會中展示學生的學習成果繪本創作、專題探究、英語故事小書等，也說明創新課程主軸，整合綜合活動、藝術、健康與體育領域及校訂課程，更具多元與彈性，會後就有多位新生報名就讀，並超過招生人數上限12人，預計4月3日早上10點辦理公開抽籤。

校方解釋為符合實驗教育目的與成效，並考量學校小班教室規模，每間教室以容納12人為上限，實驗課程採用年段混齡模式授課時的最大容量以24人為上限，所以每個年級學生招收人數以12人為限，新生入學優先順序為原學區學童與教職員子女、兄姊就讀該校及報到先後順序，目前報到情形原學區6人、兄姊就讀3人及報到先後順序8人，已達17人，將持續統計至明天（2日），3日正式抽籤。

校長黃彥超指出，長福國小除了是縣內第1所非原住民地區公立實驗學校，收費完全比照公立國小，並採全日制教學，也是第1所依據探索體驗學習精神，採用問題導向、專題本位、探究、任務導向與經驗學習等學習者中心模式，提供學生真實的學習情境與經驗的實驗教育學校，轉型近3年，實驗教育評鑑榮獲最高優良等級，學生人數逐年成長，目前達到55人。

長福實驗小學舉辦實驗教育說明會，吸引40多位家長、學童出席，會後即有17人登記入學，超過12人上限，必須擇日公開抽籤。（長福實驗小學提供）

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