南投公墓火警釀公安意外 縣府研議設環保金爐

南投縣近期公墓火警頻傳，不但造成空污等環保問題，甚至釀成民眾遭燒燙傷及死亡公安意外。（南投縣消防分隊中心碑分隊提供）

2024/03/31 08:16

〔記者張協昇／南投報導〕清明節到來，不少民眾提前掃墓，但許多民眾燒金紙不慎，在高溫乾旱與風勢助長下，導致南投縣近期火警頻傳，不但造成空污等環保問題，甚至釀成民眾遭燒燙傷及死亡公安意外，縣府除宣導以功代金或以米代金，避免燒紙錢造成火警外，研議明年在主要公墓設置環保金爐，減少公墓火警發生。

清明節連假來臨，但許多民眾已從2月開始提前掃墓，使得南投縣各公墓近期火警頻傳，尤其天乾物燥，墓地又堆放許多清除的雜草，民眾燒金、燒雜草稍一不慎引燃火苗即一發不可收拾，讓消防人員疲於奔命，不但浪費救災資源，造成空污等環保問題，也有民眾遭燒燙傷送醫，還有一名從台中市返鄉祭祖的71歲許姓男子，被發現陳屍中寮公墓，疑遭公墓大火濃煙嗆昏倒地致死。

南投縣政消防局除利用空拍機在公墓加強監控查察、宣導防火外，環保局也宣導多以功代金、以米代金等替代方式，來表達慎終追遠的孝思，兼顧環保及公共安全，並研議可行方案降低墓地火警發生，包括請公所在執行公墓除草工作時，把雜草移除，以及考量民眾短期仍無法完全改變傳統燒紙錢的習慣，研議明年在主要公墓設置環保金爐，減少墓地火警發生。

民俗專家廖大乙則指出，其實清明掃墓紙錢集中火化，與民俗並不衝突，只要心誠則靈，祖先都收得到，如果能夠以米代金、以功代金，祖先會更安心。

台中市71歲許姓老翁，日前被發現陳屍南投縣中寮鄉公墓，身體有灼燒痕跡，疑遭當天公墓大火濃煙嗆昏倒地後死亡。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法