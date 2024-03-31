為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　南投縣

南投公墓火警釀公安意外 縣府研議設環保金爐

南投縣近期公墓火警頻傳，不但造成空污等環保問題，甚至釀成民眾遭燒燙傷及死亡公安意外。（南投縣消防分隊中心碑分隊提供）

南投縣近期公墓火警頻傳，不但造成空污等環保問題，甚至釀成民眾遭燒燙傷及死亡公安意外。（南投縣消防分隊中心碑分隊提供）

2024/03/31 08:16

〔記者張協昇／南投報導〕清明節到來，不少民眾提前掃墓，但許多民眾燒金紙不慎，在高溫乾旱與風勢助長下，導致南投縣近期火警頻傳，不但造成空污等環保問題，甚至釀成民眾遭燒燙傷及死亡公安意外，縣府除宣導以功代金或以米代金，避免燒紙錢造成火警外，研議明年在主要公墓設置環保金爐，減少公墓火警發生。

清明節連假來臨，但許多民眾已從2月開始提前掃墓，使得南投縣各公墓近期火警頻傳，尤其天乾物燥，墓地又堆放許多清除的雜草，民眾燒金、燒雜草稍一不慎引燃火苗即一發不可收拾，讓消防人員疲於奔命，不但浪費救災資源，造成空污等環保問題，也有民眾遭燒燙傷送醫，還有一名從台中市返鄉祭祖的71歲許姓男子，被發現陳屍中寮公墓，疑遭公墓大火濃煙嗆昏倒地致死。

南投縣政消防局除利用空拍機在公墓加強監控查察、宣導防火外，環保局也宣導多以功代金、以米代金等替代方式，來表達慎終追遠的孝思，兼顧環保及公共安全，並研議可行方案降低墓地火警發生，包括請公所在執行公墓除草工作時，把雜草移除，以及考量民眾短期仍無法完全改變傳統燒紙錢的習慣，研議明年在主要公墓設置環保金爐，減少墓地火警發生。

民俗專家廖大乙則指出，其實清明掃墓紙錢集中火化，與民俗並不衝突，只要心誠則靈，祖先都收得到，如果能夠以米代金、以功代金，祖先會更安心。

台中市71歲許姓老翁，日前被發現陳屍南投縣中寮鄉公墓，身體有灼燒痕跡，疑遭當天公墓大火濃煙嗆昏倒地後死亡。（民眾提供）

台中市71歲許姓老翁，日前被發現陳屍南投縣中寮鄉公墓，身體有灼燒痕跡，疑遭當天公墓大火濃煙嗆昏倒地後死亡。（民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
先人名字含敏感字無法預約掃墓 廣東民眾轟：要先人改名？
2023/04/05 14:47

先人名字含敏感字無法預約掃墓 廣東民眾轟：要先人改名？
掃墓別穿拖鞋要帶4物 民俗專家：去一個地方再回家
2023/04/01 08:05

掃墓別穿拖鞋要帶4物 民俗專家：去一個地方再回家
清明掃墓若引火燒他墳 小心衰整年
2023/03/11 13:07

清明掃墓若引火燒他墳 小心衰整年
開春多雨水氣足 有助減少掃墓引發森林火警
2016/04/02 16:10

開春多雨水氣足 有助減少掃墓引發森林火警
南投縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播