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    首頁　>　南投縣

    太感謝了！iPhone遺失埔里清潔隊員在資源回收場尋獲 失主寄卡片祝賀

    民眾遺失的手機在埔里資源回收場找到，失主滿心感謝。該照片為埔里資源回收場示意照。（埔里鎮公所提供）

    民眾遺失的手機在埔里資源回收場找到，失主滿心感謝。該照片為埔里資源回收場示意照。（埔里鎮公所提供）

    2023/07/15 11:48

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣埔里鎮有年輕女生不慎遺失iPhone手機，手機衛星定位發現在埔里的資源回收場，清潔隊員終於在回收物中找到手機，交還給失主，失主昨日寄了卡片表達感謝心意，卡片中強調，光聽到「會盡量幫忙」就淚流滿面，並以「有你們真好」來做為結語，清潔隊長陳俊宏表示，該謝卡對隊員是一大鼓勵。

    埔里清潔隊因堆置垃圾9000噸而焦頭爛額之際，有埔里鎮民11日打電話到該隊，表示她的iPhone手機不見了，原本以為是找不回來了，但是還是用手機衛星定位碰碰運氣，手機定位有移動，後來就固定在在埔里資源回收場，不知能否請資源回收的隊員幫忙找尋。

    清潔隊長陳俊宏說，當時看到隊員在回收場翻找東西，一問才知在找民眾遺失的手機，經過多人努力，終於找到1支iPhone手機，後來請遺失的民眾確認就是她遺失的手機，看到這位失主開心的領回手機，隊員們也跟著開心。

    陳俊宏也說，清潔隊曾經幫民眾找過金條、金項鍊、現金，大多是農曆過年前民眾大掃除時，不小心當成垃圾或夾雜在資源回收物中丟出來，那幾次都幫忙找到，這次是幫忙找手機的新任務，很感謝隊員也能使命必達。

    「失主寄來謝卡，滿是感動和感謝的文字！」，陳俊宏表示，清潔隊員很辛苦，這樣的謝卡對他們的鼓勵意義不凡，因此才會在地方臉書社團「埔里人」貼出謝卡照片，而照片一貼出，有很多鎮民按讚，並留言鼓勵，相信隊員們做起工作一定更起勁。

    遺失iPhone手機的失主，寄了謝卡感謝埔里清潔隊，內文滿是感動和感謝。（埔里鎮公所提供）

    遺失iPhone手機的失主，寄了謝卡感謝埔里清潔隊，內文滿是感動和感謝。（埔里鎮公所提供）

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