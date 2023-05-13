南投抽驗加水站 4件微生物初驗不合格已改善

南投縣衛生局人員針對縣內加水站業者進行環境衛生查核及水質檢驗。（南投縣衛生局提供）

2023/05/13 07:52

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣加水站林立，縣府衛生局為保護使用加水站民眾健康權益，針對縣內加水站業者進行環境衛生查核及水質檢驗，截至5月已查核及抽驗轄內加水站共計85處，進行檢驗微生物及重金屬，檢驗結果有4件微生物初驗不合格，責令業者限期改善後再複驗，均已檢驗合格，惟衛生局仍呼籲民眾勿生飲加水站的飲用水，請煮沸後再行飲用。

南投縣政府衛生局指出，加水站飲用水除勿生飲外，盛裝時也應注意盛裝容器的清潔，以減少水質受污染機會。另業者經營加水站應落實自主管理，確保飲用水衛生，且張貼的標示及廣告不得有不實、誇張或易生誤解情事。

此外，衛生局呼籲縣內加水站業者應定期更換加水站過濾機器濾心，並定期針對加水站設施環境如水槍、機台進行消毒清潔，另要張貼加水站許可證、管理人聯絡資訊、設備維護管理紀錄等相關資訊，特別要提醒民眾，縣內加水站水質檢驗，雖比照可直接飲用的包裝飲用水相同衛生標準，但仍建議民眾勿生飲，請煮沸後再行飲用，衛生局也要求轄內加水站業者務必張貼「應煮沸勿生飲」等相關警語，民眾如發現有加水站水質安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局，電話: 049-2222473。

南投縣衛生局要求轄內加水站業者張貼「應煮沸勿生飲」警語。（南投縣衛生局提供）

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