南投抽驗加水站 4件微生物初驗不合格已改善
2023/05/13 07:52
〔記者張協昇／南投報導〕南投縣加水站林立，縣府衛生局為保護使用加水站民眾健康權益，針對縣內加水站業者進行環境衛生查核及水質檢驗，截至5月已查核及抽驗轄內加水站共計85處，進行檢驗微生物及重金屬，檢驗結果有4件微生物初驗不合格，責令業者限期改善後再複驗，均已檢驗合格，惟衛生局仍呼籲民眾勿生飲加水站的飲用水，請煮沸後再行飲用。
南投縣政府衛生局指出，加水站飲用水除勿生飲外，盛裝時也應注意盛裝容器的清潔，以減少水質受污染機會。另業者經營加水站應落實自主管理，確保飲用水衛生，且張貼的標示及廣告不得有不實、誇張或易生誤解情事。
此外，衛生局呼籲縣內加水站業者應定期更換加水站過濾機器濾心，並定期針對加水站設施環境如水槍、機台進行消毒清潔，另要張貼加水站許可證、管理人聯絡資訊、設備維護管理紀錄等相關資訊，特別要提醒民眾，縣內加水站水質檢驗，雖比照可直接飲用的包裝飲用水相同衛生標準，但仍建議民眾勿生飲，請煮沸後再行飲用，衛生局也要求轄內加水站業者務必張貼「應煮沸勿生飲」等相關警語，民眾如發現有加水站水質安全問題及消費疑義，可電洽南投縣政府衛生局，電話: 049-2222473。