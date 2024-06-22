為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

等待10年 仁愛梅村鋼便橋完成

仁愛鄉發祥村梅村部落與力行村溫泉部落僅相隔瑞岩溪，但原有水泥橋遭沖毀交通中斷，經縣府協助7百萬元興建鋼便橋，解決部落通行問題。（仁愛鄉公所提供）

仁愛鄉發祥村梅村部落與力行村溫泉部落僅相隔瑞岩溪，但原有水泥橋遭沖毀交通中斷，經縣府協助7百萬元興建鋼便橋，解決部落通行問題。（仁愛鄉公所提供）

2024/06/22 05:30

橋長30公尺 可供小型車通行 發祥、力行村民不必再繞遠路

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉發祥村梅村部落水泥橋因多次災害受損中斷十多年，居民得繞遠路行走多年，公所去年申請縣府挹注七百萬元，興建長卅公尺的鋼便橋，可供小型車通行，困擾鄉親十多年的交通瓶頸終於解除，除提升產業運輸、災害防救功能，鄰近知名景點紅香溫泉，也能方便遊客前往。

去年終獲縣府協助700萬興建

仁愛鄉發祥村梅村部落與力行村溫泉部落，原本可透過橫跨瑞岩溪的水泥橋聯繫，但橋梁於九二一災後受損，二○一四年又遭梅雨季與七月颱風重創，原橋遭瑞岩溪暴漲溪水沖毀，兩部落交通中斷，僅靠不穩定的涵管便道勉強通行，去年八月卡努颱風涵管便道也被沖走。

鄉長江子信表示，發祥梅村、力行溫泉部落僅隔一溪之隔，但居民得繞行鄉道投八十九線力行產業道路通行，這條道路常有坍方落石，可說是路途遙遠又危險，公所計劃興建鋼便橋一勞永逸，工程完成測設就是欠缺經費，去年終獲縣府協助七百萬元興建鋼便橋，連同兩端引道工程於五月下旬完工。

方便遊客紅香溫泉泡湯 帶動觀光

鄉長江子信表示，這座鋼便橋長卅公尺、寬三公尺，可供小型車輛行駛，不僅改善梅村、溫泉部落通行的不便，提升產業運輸，若主線力行產業道路災害中斷，也可以增加一條備用替代道路，確保發祥、力行、翠華等村眾多部落通行。

至於知名的紅香溫泉就位於兩部落交界處，假日吸引不少遊客前來泡湯，新設鋼便橋可方便遊客前往，就近食宿消費增加，也帶動部落的觀光產業。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播