來看火金姑！埔里桃米賞螢季活動4月1日登場

每年4、5月進入螢火蟲季節，埔里鎮桃米生態村賞螢據點螢火蟲飛舞。（資料照，桃米休閒農業區提供）

2023/03/10 08:45

〔記者佟振國／南投報導〕每年4、5月進入螢火蟲繁殖期，為期1個月多月的南投縣埔里鎮桃米生態村賞螢季活動，將於4月1日至5月7日舉行，桃米休閒農業區推展協會已規劃草湳、中路坑濕地等賞螢據點，已開始受理預約報名，活動期間天天出團，目前假日的報名踴躍，除了夜賞螢，白天還能搭配魚蝦生態探索等多項自選行程，享受豐富多元的春季桃米之旅。

節氣驚蟄已過，代表時序入春，萬物復甦，4月起也進入螢火蟲季，埔里鎮桃米生態村自然生態復育有成，是日月潭國家風景區內重要賞螢地，舉辦賞螢活動已超過10年，隨著疫情解封，今年賞螢活動將於清明連假4月1日起正式登場。

桃米休閒農業區推展協會理事長黃星豪表示，今年規劃的賞螢據點包括草湳濕地、中路坑濕地，其他包括水上瀑布周邊水域、步道，也列為備案參考點，已經陸續展開或完成周邊環境整理，準備迎接遊客到來，由於去年入冬至今嚴重乾旱，是否衝擊螢火蟲的族群數量還待觀察。

至於賞螢季期間，社區每晚都有專業的賞螢導覽，已開始受理賞螢預約報名，目前假日時段報名十分踴躍，除了夜間賞螢行程，假日白天遊客也能搭配多項自選行程，包括桃米魚蝦探索、樹葡萄（嘉寶果）採果、黃金粿青蛙家族DIY、百香果鳳梨果醬DIY、桃米生態遊戲書等體驗。

埔里鎮桃米生態村中路坑濕地公園。（記者佟振國攝）

埔里鎮桃米生態村草湳濕地是重要的賞螢地點。（記者佟振國攝）

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