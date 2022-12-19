太陽露臉轉晴回溫 南投驚見大圳變「垃圾河」

南投市北通橋大圳河道可見大大小小的垃圾，呈現出髒亂的「垃圾河」模樣。（記者謝介裕攝）

2022/12/19 16:46

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市今日午後太陽露臉，氣溫回升，但北通橋大圳卻出現一堆垃圾，令縣府及公所十分重視，初步推測可能是有人將喝完的飲料瓶罐隨意棄置於大圳，才隨著陰雨而下變成「垃圾河」模樣，呼籲民眾要拿出公德心，共為維護環境整潔盡分心力。

前幾天寒流來襲，全台氣溫驟降，南投市一度還籠罩在陰雨綿綿之中，使得天氣變得又濕又冷，今日天氣轉晴，社區民眾外出散步休閒時，卻驚見北通橋大圳變成「垃圾河」，整個河道充斥大大小小的便當盒、飲料瓶罐、塑膠袋等垃圾，連在大圳中覓食的白鷺鷥也頻頻搖頭，令社區民眾嘆道：「若是白鷺鷥會說話，恐怕也會嫌咱們太髒亂」，將嚴重影響自然環境生態，盼公部門能派員儘速清除。

南投縣政府工務處、環保局表示，去年4月間，縣府發現南投市北通橋大圳河道土石淤積、雜草叢生，可能危及行水區防洪排水功能，才調派挖土機等機具完成清淤及環境打掃工作，想不到如今又出現「垃圾河」景象，實在令人無言，畢竟維護環境並非只是公部門職責，而是人人有責，未來也會加強圳溝巡查勤務，若民眾亂丟垃圾，且事證確鑿，將依違反廢棄物清理法開單處1200元至6000不等罰款，值得民眾正視。

南投市北通橋大圳去年4月完成清淤後，環境予人煥然一新之感。（資料照，記者謝介裕攝）

南投市北通橋大圳河道充斥垃圾，有時還可見白鷺鷥覓食，恐影響野鳥等自然環境生態，值得重視。（記者謝介裕攝）

南投市北通橋大圳河道充斥垃圾，有時還可見白鷺鷥覓食，恐影響野鳥等自然環境生態，值得重視。（記者謝介裕攝）

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