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    首頁　>　南投縣

    送貨匆匆下車沒鎖門 竊賊5秒幹走12萬餘現金

    吳姓男子開了車門拿出貨車司機的側背包後，快速關上門，前後不到5秒。（埔里警方提供）

    吳姓男子開了車門拿出貨車司機的側背包後，快速關上門，前後不到5秒。（埔里警方提供）

    2022/10/05 20:05

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕貨車司機匆匆下車送貨未鎖車門，竟被中年竊賊5秒內偷走車內的側背包，12萬多元貨款及個人證件不翼而飛！司機發現後趕緊報警，竊賊身穿藍色背心極顯眼，埔里警分局比對後發現嫌犯是47歲吳姓男子，且4天前才涉嫌以同樣手法偷走另一貨車內的包裹，當晚立刻逮到人，贓款只剩8.5萬元。

    吳嫌住在南投縣埔里鎮，鎖定匆匆忙忙下車送貨的駕駛往往未鎖車門，熟練地在短短幾秒內偷走貴重財物，有輛貨車9月28日下午4點多暫停在埔里鎮中華路，司機心想時間很短，就沒鎖車門，沒想到才走進店家送貨，騎機車吳嫌見狀就靠近，停妥機車、走到貨車邊、打開車門取走司機的側背包，得手後火速騎車離開，從停機車到得手贓物騎車開，用了不到20秒。

    貨車司機送完貨回到車上，發現放在副駕駛座的個人側背包被偷走，因為是剛剛清點過的貨款，因此明確知道裡面有12萬2178元，而放在背包內還有多張證件，著急又懊惱下，趕緊向埔里警方報案。

    埔里警方調閱監視畫面及路口監視器的影像，發現竊賊的藍色背心非常醒目，而其身型和穿著，員警也感覺「在哪裡見過」，後來發現9月24日在埔里鎮市區一家手機通訊門市前的未鎖門的貨車，車內的包裹被偷，包裹內都是手機殼，竊賊應該就是同一人。

    埔里警方經近5小時的追查，將吳姓男子帶回，而貨車司機包包內的12萬餘元現金，只剩下8萬5000元，但吳男否認他花掉部分贓款，辯稱背包內就只有8萬5000元。

    47歲吳姓男子身穿藍色背心、戴安全帽和口罩，停好機車快速靠近貨車。（埔里警方提供）

    47歲吳姓男子身穿藍色背心、戴安全帽和口罩，停好機車快速靠近貨車。（埔里警方提供）

    吳姓竊賊拿到包包就快速上機車，下機車偷包包再騎上車前後不到20秒。（埔里警方提供）

    吳姓竊賊拿到包包就快速上機車，下機車偷包包再騎上車前後不到20秒。（埔里警方提供）

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