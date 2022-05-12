南投+354確診首破2000例 79家醫療院所提供視訊診療

南投縣衛生局公布今日確診新增354例及累計確診2228例等相關數據，供各界參考。（南投縣衛生局提供）

2022/05/12 17:20

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣政府公布今日確診人數354例，累計確診人數2228例，首度突度2000例大關，因疫情急遽升溫，在縣府衛生局努力下，目前縣內有7家診所配合提供兒科視訊診療服務，至於成人方面包括10家醫院、13家衛生所及49家診所，合計有72家，呼籲民眾多加使用，並落實各項防疫工作，保護自己也保護他人。

南投縣衛生局長陳南松指出，「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」即為確定病例的新指引，從今日起實施，將使得防疫工作更加繃緊神經，防疫人力也會日趨吃緊，衛生局也特別緊急招募志工，希望民眾踴躍報名，協助防疫變應中心處理電話諮詢、轉介、物資發放等工作，意者可撥打報名專線049-2220007。

除此，確診個案是否送到醫院、居家照護或集中檢疫隔離治療也令民眾相當困擾又疑惑，衛生局也特別進一步說明表示，主要判斷標準包括如為中、重症確診者、年齡在80歲（含）以上、或懷孕36週，由醫院收治；年齡70至79歲、65至69歲且獨居者、懷孕35週以內，可申請到集中檢疫所安置；至於無症狀、輕症確診者、年齡在69歲（含）以下者，則採居家照護，目前包括13鄉鎮市衛生所及兒科在內的79醫療院所，均有提供視訊診療服務，民眾若有相關疑慮也可透過視訊提出詢問，相信必能獲得解答。

副縣長陳正昇也說，民眾在居家隔離、自主防疫或居家檢疫期間，如自行快篩為陽性，應透過遠距門診醫療，不可外出，請視訊診療醫師協助評估確認並通報，經衛生局疫調確定後，才能儘速安排居家照護，並由醫護團隊提供必要的醫療服務或藥物治療，呼籲民眾一定要遵守，千萬別心存僥倖，以免違規受罰。

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南投縣衛生局公布快篩陽性確診視訊診療診所名稱、住址、電話等資料，供各界參考。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局公布快篩陽性確診視訊診療診所名稱、住址、電話等資料，供各界參考。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局公布快篩陽性確診提供視訊診療的10家醫院資料。（南投縣衛生局提供）

南投縣衛生局公布縣內7家提供兒科視訊診療的診所資料。（南投縣衛生局提供）

南投縣護理人員透過視訊關懷民眾情形。（南投縣衛生局提供）

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