國中導師保管未來信7年 學生收信直呼「好像海角七號」

38封學生寫給自己的未來信，楊小鈴依座號排好收在紙盒中，一直放在醒目的地方，以免忘記寄出。（楊小鈴提供）

2022/05/08 22:26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕7年前從南投縣草屯國中畢業的三年二班學生，畢業前寫了一封未來信，給7年後即將大學畢業的自己，全班38封信由導師楊小鈴悉心保管，這群學生今年就要大學畢業，楊老師趕在母親節寄出信，讓返家過母親節的他們可以拿到信，學生們收到後十分感動，有人說「當年的期許都有做到」，有人則希望再寫封信給30歲自己，還有人說「有海角七號的感覺」，楊小鈴則感性地表示，一樣的執著，不一樣的感情，希望學生們無論過多少年，可以精進，可以成熟，都莫忘初心。

楊小鈴原是草屯國中的國文老師，3年多前因想照顧陪伴年紀大的父母而退休，而在7年前她帶的三年二班，是她退休前帶班的最後一屆，學生在畢業前歷史老師秦昇平出了一篇作業，要該班學生寫一封信給未來即將大學畢業的自己，秦老師看過這些「作業」後，即要學生自己封緘並貼上郵票，整批還不能寄出的未來信，就交給班導師楊小鈴，請她在這班學生了大學再幫忙寄出，什麼時候該寄會告訴她，而保管並在適當時候寄出，成了楊小鈴不敢忘記的超級任務。

楊小鈴說，裝在盒子裡的38封未來信，一直放在書櫃最醒目的地方，就怕自己一不注意就忘了寄出，2年前曾問秦昇平老師要寄出這批信了嗎？秦老師回復「還沒到！」，就這樣信件放了7年，今年想起當時秦老師提到學生是寫給即將即將大學畢業的自己，而這群孩子今年6月就要大學畢業，因此選在母親節前寄出學生們的未來信，讓返家過母親節的他們能看到信。

這兩天學生們陸續收到信、看到信，對於導師幫他們保管並寄出未來信大為感謝，有好幾個學生告訴楊小鈴「當年的期許都有做到」，也有學生感嘆自己的夢想變了很多，有人則希望再寫一封未來信給30歲的自己，還有學生說「有海角七號的感覺！」，而他們都不忘跟楊小鈴感謝，因為她悉心保管並幫忙寄出，他們才能驗證7年前的夢想和期許是否做到。

草屯國中黃美玲與楊小鈴共事多年，一直到最近因學生家長在臉書PO文指收到孩子7年前寫給自己的信，感謝楊小鈴和秦昇平老師，她才知道楊小鈴的用心，特地去探望楊小鈴，感謝她為這群孩子完成超級任務。楊小鈴說，這批未來的信是班上38個學生來說很有意義，因此很樂意掛念7年。

草屯國中退休老師楊小鈴就是用這個盒子保管38名學生寫的未來信。（記者陳鳳麗攝）

楊小鈴老師等了7年，終於在母親節前將38名學生寫的未來信寄出。（楊小鈴提供）

草屯國中校長黃美玲（右）專程去探望楊小鈴（左）感謝她幫學生完成超級任務。（記者陳鳳麗攝）

楊老師也留有多本學生寫的作文本，有空時還會拿出來翻閱。（記者陳鳳麗攝）

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