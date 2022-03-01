投縣今年無滿級分考生 普台高中2人4科58級分最高

普台高中湯詠喬（左1）、王楷瑄（右1）社會組4科58級分，應是南投縣最高分。（圖由普台高中提供）

2022/03/01 14:41

〔記者佟振國／南投報導〕大學學測成績公佈，南投縣普台高中4科50級分以上同學有20人，其中社會組湯詠喬、王楷瑄4科58級分，應是南投最高分，至於57級分1人及56級分3人，也可望囊括南投社會組前3名，成績亮眼。

小五起就讀普台的湯詠喬，國英數B社4科58級分，其中國文、數B滿級分，英文、社會14級分；王楷瑄同樣4科58級分，國英數B拿下滿級分，社會13級分，2人應是南投社會組狀元，至於高分群還有陳品嘉57級分，林晸洋、林其頎、陳思涵56級分，南投社會組前3名應由普台高中囊括，自然組最高分則是54級分，而全校50級分以上則有20人。

湯詠喬開心表示，國文15級分真的超出預期，也認為平時1週1篇的作文練習，對她的幫助真的很大。王楷瑄曾在全國語文競賽中拿到字音字形優等，但自認英文文法是她的罩門，考前她勤作題目，不懂的就趕快請教老師，是提升英文的致勝關鍵。

普台高中校長林秋惠表示，普台從小學開始建立學生正確的學習態度、讀書方法和生活習慣，在今年學測偏難的狀況之下，又經歷疫情的艱難時刻，但是在師長的用心帶領和同學的努力之下，普台仍展現12年一貫優質的教學成果。

普台高中學測成績6人成績56級分以上，開心與校長合影慶祝。（圖由普台高中提供）

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