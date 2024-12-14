苗栗迎耶誕 20日起演唱會連5場

2024/12/14 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣今年耶誕節好熱鬧！除了苗栗縣政府將於廿一到廿四日在竹南運動公園辦理連續四晚的「苗栗音樂佳餚耶誕城」音樂會，苗栗市公所將於廿日晚間在縣府前廣場舉辦「聲誕交響夜」，也邀請多組歌手及表演團體登台獻藝，並安排互動遊戲、祈願活動及文創市集等，搭配縣府周邊燈飾裝置，邀大家一起歡度佳節。

苗栗市公所於昨晚為活動宣傳，並以「（火＋旁）龍點燈儀式」為明年農曆元宵重頭戲暖場。市公所表示，「聲誕交響夜」邀請歌手陳華、洪筱昀、男團Saturnday及修曼樂團等演出，並規劃音樂特區、樂園特區、攤位特區、星願特區及心動特區等五大特區，融合表演、互動遊戲、祈願活動及文創市集。

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「苗栗音樂佳餚耶誕城」廿一日為「哈客耶誕慶」，邀請羅時豐、謝宇威、徐世慧、龔德及吉娜、Yappy、陳孟蕎、賈斯汀、邱舒和林展逸。廿二日為「台嗨！耶誕夜」，邀請芭比、曾瑋中、向蕙玲、蔡佳麟、李吳兄弟、青虫與許富凱。

廿三日「原音樂翻耶誕城」則有歐開樂團、阿布絲、舞思愛、吉巴奈、以莉高露及邱軍等原住民歌手和樂團。廿四日「共下耶誕YA!」，邀請樂團TRASH、怪物星人、高爾宣、美秀集團、PIZZALI和EROS等人。

元旦苑裡升旗 發頭巾、油飯

此外，苗栗縣政府明年元旦上午七點半起在苑裡鎮體育場舉辦升旗典禮，參加者將發給國旗頭巾及油飯，還有摸彩最大獎iPhone十六，縣府邀請鄉親共襄盛舉，迎接新的一年到來。

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