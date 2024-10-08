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苗縣工商發展處苗北辦公室 啟用

便利民眾，苗縣府工商發展處「苗北辦公室」啟用。（記者蔡政珉攝）

便利民眾，苗縣府工商發展處「苗北辦公室」啟用。（記者蔡政珉攝）

2024/10/08 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣頭份市、竹南鎮苗北雙子城，近年來因科技廠陸續進駐，遷入人口增加，苗栗縣政府為擴大對竹南、頭份等苗北地區民眾住宅業務服務，並推展都市計畫及建築法規等相關業務，在位於頭份市、竹南鎮交界處的竹南鎮公園二街十五號一樓設置工商發展處「苗北辦公室」（見圖，記者蔡政珉攝），昨天正式揭牌啟用，未來將擴大服務量能。

縣長鍾東錦表示，苗栗縣近年來積極招商引資，且中央推動大矽谷計畫，導致大廠紛紛至苗栗設廠，創造很多就業機會，吸引外來人口移居苗栗，其中竹南、頭份成為主要移居地區。

鍾東錦也說，為避免引入大量人口對周邊環境產生負面影響，縣府透過都市設計審議機制，要求大規模建案提供室內空間作公益設施，縣府將妥善利用這些空間，以因應外來人口增加所衍生的住宅及幼兒照顧等需求。

苗縣府工商發展處長詹彩蘋指出，自配合中央推動「三百億元中央擴大租金補貼專案」，支持民眾減輕租屋負擔的成效顯著，統計去年件數以苗栗市、竹南鎮及頭份市位居前三名，故選在申辦案件數較多的竹南、頭份交界處設立「苗北辦公室」服務民眾。

「苗北辦公室」除協助申辦住宅補貼業務，也規劃都市計畫及建築法規等專業諮詢服務，並派三名專責人員進駐加強服務。

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