苑裡挖坑倒廢酸液 業者須恢復原狀

環保人員現場採樣送驗，土壤內鉻、銅、鎳、鉛、鋅等重金屬檢測值超標，受污染嚴重。（苗栗縣環保局提供）

2024/01/27 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮順天段一塊土地，被挖坑非法濫倒廢酸洗液，致土壤重金屬超標，經環檢警調等單位合作追查出北部一家廢酸洗液再利用機構涉有重嫌，初估三年不法獲利高達一億八百萬元，台中地檢署依違反廢棄物清理法偵辦中。苗栗縣政府環保局表示，該土地也將公告為土壤污染控制場址及土壤污染管制區，行為人須負責將環境恢復原狀。

苗縣府將公告為土壤污染控制場址

環境部環境管理署指出，該廢酸洗液再利用機構，為節省成本，未依規定妥善處理的廢酸洗液，且在三年皆未購入處理原料情況下，將未完成反應之廢酸洗液，補貼費用委託貨運公司以槽車載運到其所承租的苑裡鎮順天段土地，誆稱作為水泥添加劑與其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途之水泥塊，予以非法棄置，粗估棄置面積約五千一百平方公尺，棄置廢棄物總量約二千八百公噸，初估三年不法利益高達一億八百萬餘元，涉犯廢棄物清理法刑責續由台中地檢署偵辦。

苗縣府環保局表示，該場址內挖有兩個大坑洞，內有混合廢棄物及廢酸洗液，且廢酸洗液漫流，經現場採樣送驗，土壤內鉻、銅、鎳、鉛、鋅等重金屬檢測值超標、廢液萃出液總鐵及二價鐵檢測值也具高度氧化態，土壤受污染嚴重，後續也將公告為土壤污染控制場址及土壤污染管制區，要求行為人將環境恢復原狀。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法