修復竣工 出磺坑重現早年礦場風貌

採修舊如舊的工法，回復原有形式樣貌。（記者彭健禮攝）

2024/09/14 05:30

中央補助2.5億 苗縣府與中油合作 修復歷史建築群及地景

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館鄉出磺坑是亞洲第一口油井所在，目前仍有天然氣產出，也是全世界仍在生產的第二古老礦場，擁有諸多採礦設備、宿舍建築群等歷史文化資產。縣府爭取中央補助二期共計約二．五億元，並與台灣中油公司合作，展開礦場老辦公廳舍、宿舍等歷史建築群及地景修復，昨竣工落成，再造歷史現場，引領民眾「穿越時空」一探早年礦場日常。

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公館文化景觀 分二期整修

公館鄉出磺坑蘊藏各式珍貴的有形與無形文化資產，於二○○八年登錄為文化景觀，不過，礦場辦公廳舍、宿舍等歷史建築群建築老舊，縣府遂提報中央「出磺坑再造歷史現場專案計畫」，獲文化部分二期補助，並與台灣中油公司合作，於二○一九年起執行。

第一期經費一億五千八百五十萬元，進行北寮七棟歷史建築群修復、建構出磺坑記憶庫等軟硬體作業，讓出磺坑油礦產業文化得以動態保存與活化。

第二期經費九千三百萬元，進行北寮文化景觀整體及南寮十三號宿舍歷史建築修復等作業昨竣工落成。其中，南寮十三號宿舍為日治期間起建，二戰結束後，由台灣中油公司接管，並於一九六二年擴建為單身職員宿舍，於二○二○年登錄為苗栗縣歷史建築。

修舊如舊工法 引領民眾穿越時空

縣府文化觀光局表示，「出磺坑再造歷史現場專案計畫」歷經五年的執行，於歷史建築群的修復上，採修舊如舊的工法，回復原有形式樣貌，也就周邊環境，依循早年礦工工作路徑，進行歷史散步道的整理，讓走訪民眾如同「穿越時空」般，一探早年礦場日常。

文觀局表示，未來將持續辦理相關活動，引領民眾造訪，並期許未來結合後龍溪彼岸的客家文學花園計畫，塑造成苗栗縣另一處文化魅力新亮點。

縣長鍾東錦表示，感謝中央長期對苗栗縣文化資產保存的重視與補助，及台灣中油公司、議會和各級民意代表的支持，讓出磺坑礦場的珍貴文化資產得以存續。

「出磺坑再造歷史現場專案計畫」第二期，南寮歷史建築十三號宿舍修復等作業竣工落成。（記者彭健禮攝）

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