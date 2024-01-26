備13.5萬件進香服 白沙屯媽3/18起駕

白沙屯拱天宮依循傳統，由值年爐主擲筊請示媽祖聖意，決定甲辰年進香期程。（駱調彬提供）

2024/01/26 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕二○二四甲辰年苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖南下雲林縣北港鎮朝天宮進香期程昨天出爐，白沙屯媽祖將於農曆二月九日（國曆三月十八日）凌晨出發，展開九天八夜的進香之旅，其中回程為急行軍。廟方將於二月十六日到三月十四日受理報名，預估人數將突破十三萬人，再創新高。

拱天宮擲筊擇日確定

通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，為全國宗教盛事，拱天宮依循傳統於昨天農曆十二月十五日下午一點，辦理進香擲筊擇日。由拱天宮管理委員會主任委員洪文華主持，並由值年爐主擲筊向媽祖請示。

經媽祖定奪，放頭旗為農曆二月六日子時廿三點卅五分（國曆三月十四日）、登轎為農曆二月九日子時○點卅五分（國曆三月十八日），媽祖登轎就緒後旋即出發，到北港為農曆二月十四日（國曆三月廿三日）、進火為農曆二月十五日子時凌晨○點十分（國曆三月廿四日）、回宮為農曆二月十七日未時十四點卅五分（國曆三月廿六日），之後於農曆二月廿八日丑時一點卅五分（國曆四月六日）開爐。

2月中起受理報名

白沙屯拱天宮管委會總幹事陳春發表示，白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，隨香的香燈腳年年創新高，去年九天八夜有十一．三萬人報名，今年管委會預估增加兩成，因此也準備了十三萬五千八百件進香服，將於二月十六日到三月十四日受理信眾報名參加；而今年進火後，將於兩天時間回宮，回程可說是急行軍。

此外，義工組織白沙屯媽祖網路電視台台長駱調彬表示，今年白沙屯媽祖南下進香，網路電視台依舊會全程直播，與信眾分享媽祖即時動態。

白沙屯媽祖徒步南下北港朝天宮進香，來回約四百公里，進香路線全由「媽祖帶路」，路線充滿未知數，白天、深夜都可能趕路，且因神轎頂為防雨，有披上粉紅色的雨布，因而有「粉紅超跑」之稱。

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