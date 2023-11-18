獲補助1.51億 頭屋國中新校舍啟用

苗栗縣頭屋國中昨天校慶舉辦新校舍「明德樓」剪綵啟用典禮。（縣府提供）

2023/11/18 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣頭屋國中原有教學大樓已達使用年限，且歷經地震影響，導致部分建物鋼筋外露，窗台處出現龜裂現象，獲中央補助及苗栗縣政府陸續挹注經費，以一．五一億元，辦理拆除重建完工，提供學子嶄新舒適的學習環境，校方藉昨天校慶舉辦新校舍「明德樓」剪綵啟用典禮，將提供學生安全、舒適的學習環境。

老舊加地震鋼筋外露 拆除重建

頭屋國中原有教學大樓達使用年限，且歷經地震影響，導致部分建物鋼筋外露，窗台處出現龜裂現象，於二○二○年二月獲教育部國教署核定一般性補助款一億三千二百一十九萬元，辦理拆除重建工程，施工期間因疫情影響營建物價波動，苗縣府陸續挹注一千九百二十一萬元，於今年六月完工。

新校舍命名「明德樓」，為一棟三層樓建築，規劃有普通教室十二間、資源班教室三間、行政辦公室四間、專科教室六間、會議室及諮商室各一間；川堂入口處，保留原有校舍之圓拱意象設計，並在樓梯入口設置書本造型，象徵引導學生一步一步進入知識殿堂，期許師生教學上激發出更多可能性。

出席典禮的縣長鍾東錦，讚許頭屋國中是縣內體育推動、人才培訓的重點學校，尤其在田徑、木球、籃球、棒球等項目，更是屢獲佳績，表現亮眼，並感謝瓷林創辦人林光清董事長捐贈一百五十萬元，充實頭屋國中新建教室內部設施設備及社會各界長期協助，與苗縣府攜手為教育躍進努力。

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