竹南路邊停車收費 智能繳費啟用

竹南停車收費，立柱式智能繳費系統正式啟用。（記者蔡政珉攝）

2022/05/10 05:30

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮公所自前任鎮長康世明任內規劃實施路邊停車收費已久，鎮長方進興也大力推動，並引進立柱式智能繳費系統，讓民眾可以直接利用悠遊卡感應繳費，昨天正式啟用，三百六十二位停車格即日起可使用悠遊卡、一卡通、停車大聲公付款。

可用悠遊卡、一卡通、停車大聲公

方進興表示，竹南鎮因科學園區多間科技廠及台積電設廠，人口逐年成長，停車位供不應求，所以實施路邊停車收費，智能繳費系統無現金、無紙化開單方式，更為環保，收費時間為上午八點至晚間八點，每半小時十元。

上午8點至晚間8點 半小時10元

竹南鎮公所考量，竹南鎮人口數超越苗栗市，位居全縣第二，但一直未實施路邊停車收費，造成採購、洽公民眾一位難求，採取使用者付費方式，也能避免民眾久占車位，進而衍生市區違停亂象。

方進興強調，竹南鎮停車收費主要為解決竹南火車站周邊等鬧區停車問題，讓民眾進入市區停車更為便利，也落實競選鎮長時提出的智慧城市及解決停車問題等政策。

方進興更說，去年公所便著手整頓鎮內公有停車場，將長期以來占用停車場的廢棄、無牌車輛告發拖除，如今路邊停車收費，以智能收費方式委外辦理。

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