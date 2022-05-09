苗栗客庄鐵馬進香 200多人出發

苗栗市長邱鎮軍騎著媽祖鑾車，帶領騎士出發。（記者張勳騰攝）

2022/05/09 05:30

〔記者張勳騰／苗栗報導〕一甲子前，苗栗客庄掀起騎腳踏車到雲林縣北港朝天宮進香，成為客家人獨有的進香文化，苗栗市公所四年前復刻鐵馬進香活動，去年及前年受疫情影響停辦，今年則規定要打滿三劑者才可參加，昨一早由苗栗市長邱鎮軍等人帶領二百二十名騎士從苗栗市天后宮出發，展開二天一夜長達三百四十五公里鐵馬進香宗教之旅。

二天一夜長達345公里

苗栗市公所指出，在台灣早年腳踏車盛行年代，每年農曆三月媽祖聖誕期間，苗栗市、頭屋鄉、公館鄉的民間團體或個人就會開始招攬舉辦騎鐵馬到北港朝天宮進香祈福，因來回超過三百公里的路程，須翻山越嶺，相當艱辛。

當年參與鐵馬進香的耆老轉述，早年參加者腳踏車前插天后宮令旗、左手臂掛臂章，頭戴白帽，身穿白衣、白褲、白鞋，除表彰媽祖聖潔外，由於進香行程日以繼夜，一身白在夜間行進時也較安全。

邱鎮軍表示，一甲子前，苗栗青年以鐵馬進香模式在當時掀起熱潮，也成為苗栗特有的一種進香文化，而今自行車運動在台灣已蔚為風潮，公所於四年前開始規劃宗教文化結合自行車運動的鐵馬進香活動，但去年及前年因疫情影響而停辦，今年宗教文化不能因疫情而阻斷，而恢復舉辦。

昨天六點三十分許，邱鎮軍及雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀等人先上香祈福，然後再恭迎媽祖聖駕上鑾車，隨即鳴笛出發，車友浩浩蕩蕩出發展開二天一夜的宗教文化之旅。

今從北港朝天宮返程

此次鐵馬騎士多半是以苗栗鄉親為主體的隊伍，將行經苗栗、台中、彰化及雲林，沿途將有十處補給點，為長途跋涉的鐵馬騎士補充體力，昨天傍晚抵達北港朝天宮進行進香儀式，今天再依原路線返回，預計下午五點前，所有騎士返回天后宮，完成有意義的鐵馬進香之旅。

苗栗市長邱鎮軍（左）及雲林縣北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右）恭迎媽祖上鑾車。（記者張勳騰攝）

二百二十名騎士，在前導車引導下，往雲林縣北港朝天宮邁進。 （記者張勳騰攝）

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