苗縣鼬獾狂犬病陽性案例再現 籲民眾遵守「二不一要」

苗栗縣政府農業處自然生態保育科於2月17日經民眾通報於泰安鄉拾獲一隻鼬獾遺體送驗，經農業部獸醫研究所檢驗確診為狂犬病陽性。（圖由縣府提供）

2025/03/03 17:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府農業處自然生態保育科於2月17日經民眾通報於泰安鄉拾獲一隻鼬獾遺體送驗，經農業部獸醫研究所檢驗確診為狂犬病陽性，此為泰安鄉第3例陽性病例。

縣府農業處提醒民眾如不慎遭野生動物或遊蕩犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口15分鐘，再以優碘或70%酒精消毒後儘速就醫，並呼籲遵守「二不一要」，不要棄養犬貓寵物、不要接觸捕捉野生動物、要每年帶家中犬貓寵物注射狂犬病疫苗，就可避免狂犬病在人與動物間傳播。

請繼續往下閱讀...

農業處表示，縣內自2023年3月迄今，總累計12例野生動物驗出狂犬病，包括卓蘭鎮4例、泰安鄉3例、南庄鄉1例、大湖鄉3例及三義鄉1例，目前皆為鼬獾，仍侷限於山區。

對於泰安鄉再度驗出鼬獾染有狂犬病，苗栗縣動物保護防疫所將於3月21日、22日擴大加強泰安鄉狂犬病巡迴注射，並聯繫泰安鄉公所，安排注射期程派遣獸醫師前往家戶犬貓的狂犬病疫苗補強注射工作，防止疫情蔓延至寵物。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法