竹南環市路改造 建國路規劃設計引民怨

竹南鎮建國路舊線改為單行道，民眾抱怨得繞道通行。（記者彭健禮攝）

2024/12/31 20:14

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府辦理「漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫工程」，改善2.6公里的竹南鎮環市路，包括改善環市路與建國路新、舊線路口，及建國路5岔危險路口。但建國路舊線改單行道及新舊線交會標線調整設計，引發地方抱怨不便；縣府工務處表示，單行道行車方向會調整，新舊線交會標線原則不變，將於明年1月6日會勘說明。

「漫步苗北雙城城市慢行綠網建置第二期計畫工程」為縣府比照頭份市中央路「人本交通」理念，改善環市路一到三段2.6公里，增加人行道空間及行人穿越庇護島等，由國土管理署核定3.95億元辦理，於2024年初開工，預計2025年中旬完工。

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其中，環市路三段西側的建國路，因環市路闢建而分為新、舊線，而與環市路有2個交岔路口；加上建國路新、舊線分岐處與建國路285、288巷為5岔路口，為易肇事危險路口，縣府也一併改善。

但當地聖福里長謝美香表示，工程設計將原雙向通行的建國路舊線改為單行道，僅能出環市路，引發地方抱怨不便；而建國路新、舊線分歧處車道引導標線原本為順行車動線，新劃設標線卻成了S型，且有大片道路「留白」，也讓人感到突兀。

縣府工務處土木科說明，建國路舊線車道窄，因此改為單行道，經考量地方意見，將改變單行道行車方向，以便利通行。新舊線分歧處的新車道引導標線，目的在於錯開與建國路285、288巷交岔，把5岔路口化簡為十字路口，原則會維持現有設計，目前所見的標線外部分，將劃設標線型人行道，完工後將有所不同，將於明年1月6日會勘說明。

竹南鎮建國路舊線原為可雙向通行道路。（翻攝GOOGLE街景）

竹南鎮建國路新、舊線分岐處標線調整後成了S型，且留下一大片的道路面積，也讓用路人感到突兀。（圖由聖福里長謝美香提供）

原竹南鎮建國路新、舊線分岐處標線為順行車動線劃設。（翻攝GOOGLE街景）

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