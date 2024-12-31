苗縣后庄國小獲教育部教學卓越銀質獎 縣府加碼40萬獎勵金

苗栗縣頭份市后庄國小獲教育部教學卓越銀質獎，苗栗縣政府加碼頒發40萬獎勵金。（記者張勳騰攝）

2024/12/31 16:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕教育部教學卓越獎堪稱「教育界奧斯卡」，苗栗縣后庄國小在眾多教學團隊脫穎而出，榮獲銀質獎殊榮，縣長鍾東錦今（31）日接見后庄國小教學團隊，除中央頒發30萬獎金，縣府再加碼頒發40萬元獎勵金；鍾東錦表示，獲獎證明苗栗縣在推動優質教育上的成效，也期許各校現代教育應培養學生的綜合素養，不僅能夠讓學生在學術上取得成功，在未來的職場上更有競爭力。

頭份市后庄國小校長劉敏珍指出，學校以「PLAY楹后庄藝啟來玩吧！」為主題，並以「培養美的感知，營造慢的生活」為理念，透過探索校園內藍花楹和臘腸樹，激發師生對自然的敏銳感知與熱愛，並結合藝術與數位科技，以感知覺察為起始，朝多元學習設計規劃，發展行動實踐的任務，營造師生展現自我的舞台，讓師生在PLAY教學模式中共學共玩，實現核心素養的全面發展，並在教學中進行跨領域的融合，已啟動五感，創意玩美，數位學習，透過表演藝術活動及結合視覺藝術活動，展現完美遊藝的生活美學思維進而展現自我價值，提升跨領域美學素養。

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鍾東錦感謝縣內教育工作者對教育的付出，他指出，一個優質的教育體系需要教師們不斷努力和創新未來，靠大家一起努力，繼續引領全縣教育更多元、前瞻、創新與卓越，讓苗栗的學子們在各領域學習上能更為寬廣，開啟更多元學習的新視野，培育更多優秀人才。

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