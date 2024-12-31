台灣好湯網路票選 投苗栗泰安溫泉加碼抽iPhone 16

交通部觀光署舉辦「台灣好湯-金泉獎」票選活動，提供電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等獎品，苗栗縣政府加碼提供iPhone 16及溫泉飯店住宿券等大獎，邀請大家票投「泰安溫泉」。 （苗栗縣政府提供）

2024/12/31 16:34

〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部觀光署舉辦「台灣好湯-金泉獎」票選活動，2025年1月1日到31日開放網路票選，提供包括電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等獎品，苗栗縣政府再加碼提供iPhone 16手機及溫泉飯店住宿券等大獎，邀請大家票投「泰安溫泉」。

苗栗縣文化觀光局說，苗栗縣泰安溫泉區已有超過百年歷史，榮獲交通部觀光署全台「十大好湯」及連續兩年「台灣好湯-金泉獎」票選活動之「十泉十美獎」榮耀及旅遊附加價值最佳的「CP值大獎」金獎殊榮，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號。

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文觀局長林彥甫說，這次票選活動，除了觀光署提供的獎品，縣府再加碼提供iPhone 16手機及溫泉飯店住宿券等大獎，邀請大家票投「泰安溫泉」；民眾只要加入台灣好湯票選LINE@，填寫會員資料即可參與投票。

縣長鍾東錦指出，泰安除有優質的溫泉泉質和設施外，得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、創新的旅遊行程、著名的周邊旅遊景點與活動、特色伴手禮與在地美食，歡迎全國民眾朋友到苗栗「親山水、泡好湯、嚐美食」，來一場身心放鬆的小旅行，感受山城苗栗的輕鬆與愜意。

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