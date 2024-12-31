為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　苗栗縣

    台灣好湯網路票選 投苗栗泰安溫泉加碼抽iPhone 16

    交通部觀光署舉辦「台灣好湯-金泉獎」票選活動，提供電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等獎品，苗栗縣政府加碼提供iPhone 16及溫泉飯店住宿券等大獎，邀請大家票投「泰安溫泉」。 （苗栗縣政府提供）

    交通部觀光署舉辦「台灣好湯-金泉獎」票選活動，提供電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等獎品，苗栗縣政府加碼提供iPhone 16及溫泉飯店住宿券等大獎，邀請大家票投「泰安溫泉」。 （苗栗縣政府提供）

    2024/12/31 16:34

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕交通部觀光署舉辦「台灣好湯-金泉獎」票選活動，2025年1月1日到31日開放網路票選，提供包括電動機車、3C產品、溫泉泡湯住宿券等獎品，苗栗縣政府再加碼提供iPhone 16手機及溫泉飯店住宿券等大獎，邀請大家票投「泰安溫泉」。

    苗栗縣文化觀光局說，苗栗縣泰安溫泉區已有超過百年歷史，榮獲交通部觀光署全台「十大好湯」及連續兩年「台灣好湯-金泉獎」票選活動之「十泉十美獎」榮耀及旅遊附加價值最佳的「CP值大獎」金獎殊榮，優質的碳酸氫鈉泉及原始山林景觀名聞遐邇，更有「美人湯」稱號。

    文觀局長林彥甫說，這次票選活動，除了觀光署提供的獎品，縣府再加碼提供iPhone 16手機及溫泉飯店住宿券等大獎，邀請大家票投「泰安溫泉」；民眾只要加入台灣好湯票選LINE@，填寫會員資料即可參與投票。

    縣長鍾東錦指出，泰安除有優質的溫泉泉質和設施外，得天獨厚的自然環境、歷史悠久的泡湯文化、泰雅原鄉之旅、創新的旅遊行程、著名的周邊旅遊景點與活動、特色伴手禮與在地美食，歡迎全國民眾朋友到苗栗「親山水、泡好湯、嚐美食」，來一場身心放鬆的小旅行，感受山城苗栗的輕鬆與愜意。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    苗栗縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播