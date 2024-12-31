新竹21歲科大生騎機車衝武嶺 撞並排違停拖吊車傷重亡

就讀新竹一所科技大學的21歲施姓男學生，撞擊到一輛違規並排停放路旁的拖吊車，施男送醫傷重不治。 （記者彭健禮翻攝）

2024/12/31 08:32

〔記者彭健禮／苗栗報導〕就讀新竹一所科技大學的21歲施姓男學生，昨（30）日與友人相約騎機車欲前往合歡山武嶺遊玩，不料，於半途行經台1線苗栗通霄路段，撞擊到一輛違規並排停放路旁的拖吊車，施男送醫傷重不治，拖吊車司機51歲賴姓男子則被射擊依過失致死罪嫌送辦。

通霄警分局今（31）日表示，分局通霄派出所於昨天下午4點許，接獲報案指台1線137公里南下路段有車禍，經派遣員警到場，為一輛機車撞擊到停放路邊的一輛拖吊車，機車騎士受傷倒地送醫，經送醫搶救傷重不治。

請繼續往下閱讀...

警方調查，機車騎士與拖吊車司機皆無酒駕情事。騎士為就讀新竹一所科技大學的施姓男大學生，昨天與另一名友人相約，2人各騎一輛機車，從學校出發，欲前往合歡山武嶺遊玩，行經事故路段時，施男疑似逆光未能注意前方車況，不慎撞擊違規並排停放在機慢車優先道之拖吊車。

警方表示，詳細肇事原因尚待釐清，但拖吊車司機賴姓男子則因涉嫌刑法過失致死罪移請苗栗地方檢察署偵辦。警方並呼籲民眾務必遵守交通規則，違規停車會造成其他用路人視線死角，如因而發生事故，行為人須面臨刑事及民事責任，請切勿因貪圖方便而釀成遺憾。

施姓男學生，昨（30）日與友人相約騎機車欲前往合歡山武嶺遊玩，不料，於半途行經台1線苗栗通霄路段，撞擊到一輛違規並排停放路旁的拖吊車，施男送醫傷重不治。 （記者彭健禮翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法