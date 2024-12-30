企業捐贈苗縣府「阿公阿嬤娃娃車」 方便家鄉長輩出門參與活動

鼎群工程公司董事長蔡清泉（左5）捐贈苗縣府一輛市價145萬元的福祉車。（縣府提供）

2024/12/30 16:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府推動長照服務，並鼓勵長輩到社區參與健康促進活動。鼎群工程公司董事長蔡清泉今（30）日捐贈縣府一輛市價145萬元的福祉車，做為縣內「阿公阿嬤娃娃車」，將提供後龍地區長輩及行動不便者的交通接送服務。

蔡清泉為後龍水尾子弟，年幼因家境不佳，努力學會農、漁、養殖各項技術，20歲離鄉背景出外打拚，如今事業有成，在縣議員鄭秋風牽線下，捐贈一輛福祉車作為「阿公阿嬤娃娃車」，回饋故里，並感念雙親蔡文章和蔡陳玉蕋養育栽培，命名為「玉蕋文章號」。

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捐贈儀式今在縣府舉行，由縣長鍾東錦帶領衛生局長楊文志及長照中心主任王寶慈等人代表受贈，另鄭秋風、後龍鎮長謝清輝及代表、里長多人也出席觀禮。蔡清泉希望透過這輛「阿公阿嬤娃娃車」，提供家鄉長輩方便的交通接送，能多參與各項活動，開心養老。

鍾東錦感謝蔡清泉、鄭秋風共同促成捐贈福祉車，未來能協助接送長輩或行動不便的鄉親，到社區照顧關懷據點或老人幼稚園等場所，相信有了「阿公阿嬤娃娃車」加入服務，可以鼓勵更多長輩踴躍參與社區活動和健康促進，延緩老化。

這輛福祉車，方便乘坐輪椅的長輩及行動不便者上下車。（縣府提供）

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