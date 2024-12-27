發揚媽祖慈悲精神 苗栗拱天宮牽線企業贈泰安鄉巡迴醫療車

騏瑋集團PP石墨烯董事長郭宏睿於今（27）日捐贈苗栗縣政府一輛巡迴醫療車，強化泰安山區部落居民的醫療服務。 （縣府提供）

2024/12/27 17:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣泰安鄉占了全縣三分之一面積，但山區部落距離遙遠，居民往返就醫得耗費大量時間，在白沙屯媽祖的恩典引領下，由拱天宮管委會牽線，信徒騏瑋集團PP石墨烯董事長郭宏睿於今（27）日捐贈一輛巡迴醫療車，強化山區部落居民的醫療服務。

泰安鄉衛生所巡迴醫療車輛老舊，經常面臨維修困難，影響居民醫療照護的需求，縣府衛生局長楊文志為解決問題，透過通霄鎮白沙屯拱天宮主委洪文華的介紹，獲郭宏睿慨然伸出援手。

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身為媽祖虔誠信徒的郭宏睿，也發揚媽祖慈悲精神傳，今天將這輛價值150萬元泰安鄉醫療巡迴交通車交付給縣府，並取名「白沙屯媽祖號」，車身還特別設計了象徵媽祖庇佑的圖樣，提升偏鄉的醫療服務品質。

這輛醫療巡迴交通車將用於泰安鄉後山的巡迴醫療服務，包括健康檢查、慢性病管理與緊急醫療支援等多項用途，不僅提高醫療服務效率，也縮短偏鄉居民獲得醫療資源的距離，過去需長時間等待或舟車勞頓的就醫流程，因新車的運行而大幅改善，預期每年可服務數千人次，成為守護偏鄉健康的重要支柱。縣長鍾東錦也代表回贈牌匾感謝。

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