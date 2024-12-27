客委會客發中心攜手北港朝天宮 展開客家文化與媽祖信仰新篇章

客家委員會客家文化發展中心攜手財團法人北港朝天宮，於今（27）日簽署合作備忘錄，雙方展開深度與實質的互動與交流，促進客家與宗教文化等跨領域之合作。（客委會客發中心提供）

2024/12/27 16:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕客家委員會客家文化發展中心與財團法人北港朝天宮，今（27）日簽署合作備忘錄，雙方展開深度與實質的互動與交流，促進客家與宗教文化等跨領域之合作，增進文化共融與理解，共同為台灣的客家文化及宗教信仰之協作展開新的篇章。

客發中心主任何金樑表示，台灣客家文化館目前展出的「拼．靚：臺灣客家多重面貌」客家文物聯展中，展出了北港朝天宮所典藏來自客庄不同時期的進香旗，去年開展時曾展出之「清道光26年（1846年）款」，為目前國內已知年代最早的進香旗，朝天宮選擇台灣客家文化館做為首次對外公開展示的展館，奠定雙方合作的契機。這些進香旗與文物展現了客家族群與北港朝天宮之間，自清領時期以來長期的文化累積與文化情感。

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北港朝天宮董事長蔡咏鍀表示，朝天宮長期以來致力於保存媽祖信仰文化，目前朝天宮典藏有800多支進香旗，其中有六成以上是來自桃竹苗，朝天宮收藏有1萬5千多件物件，但最早的還是來自於客庄，很感謝桃竹苗的客家族群留給了朝天宮許多珍貴的文物，也期待後續的合作可以將早期先人留下的文物呈現給大眾。

客發中心表示，北港朝天宮典藏了大量來自客庄的進香旗與各式文物，建築中各式碑碣與欄柱上有許多客家族群的名錄，而在客庄也可見媽祖廟或天后宮，甚至至北港朝天宮分靈供俸的媽祖，更有許多客家族群至北港朝天宮進香的紀錄，足見客家族群與北港朝天宮之間，具有重要的歷史文化脈絡。

客發中心表示，與北港朝天宮簽署合作備忘錄後，也啟動客庄北港進香活動調查研究，期望透過盤整北港朝天宮所收藏的進香旗與相關文物，並藉由深度的田野調查，將這些珍貴文物的歷史內涵，梳理出客家族群與北港朝天宮之間的歷史聯繫，並呈現出客家進香歷史之跨地域、跨族群的文化面貌。未來中心與朝天宮也將以此次調查研究的基礎，將推出相關的特展，讓更多的宗教信仰的物質文化，展現在民眾面前，共享文化知識。

客委會客發中心主任何金樑（左）與北港朝天宮董事長蔡咏鍀（右）簽署「客發中心與北港朝天宮簽署合作備忘錄」。（客委會客發中心提供）

客發中心主任何金樑帶領與會貴賓參觀「拼．靚：臺灣客家多重面貌」客家文物聯展，觀賞北港朝天宮借出展示的進香旗等文物。（客委會客發中心提供）

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