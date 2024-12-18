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    首頁　>　苗栗縣

    爬苗栗火炎山更安全 人行空橋銜接登山步道啟用

    三義鄉公所獲內政部國土管理署補助及自籌共計6千餘萬元，闢設一座跨台十三線人行空橋銜接登山口，維護登山民眾道路通行安全。（記者彭健禮攝）

    三義鄉公所獲內政部國土管理署補助及自籌共計6千餘萬元，闢設一座跨台十三線人行空橋銜接登山口，維護登山民眾道路通行安全。（記者彭健禮攝）

    2024/12/18 12:18

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣火炎山為熱門登山步道，其登山口位於車流頻繁的台13線旁，民眾穿越危險；經地方爭取，獲內政部國土管理署補助及三義鄉公所自籌共計6千餘萬元，闢設一座跨台13線人行空橋銜接登山步道，維護登山民眾道路通行安全，今（18）日剪綵啟用。

    位於苗栗縣三義鄉、苑裡鎮交界的火炎山，海拔602公尺，是台灣南、北氣候的分水嶺，屬於礫岩紅土地形，經大安溪水切割，加上侵蝕、崩塌作用，形成壁立山峰、礫石層等特殊地形景觀，為台灣小百岳之一，騎登山步道也是網路票選「台灣百大步道」第一名，為熱門登山景點。

    許多登山民眾將車輛停放於台13線高架橋下空地，再穿越台13線平面道路前往登山口，但台13線該路段為長下坡，不僅車流頻繁且多大型車輛經過，加上該處沒有斑馬線及交通號誌控管，民眾穿越有其危險性。

    三義鄉公所考量登山民眾安全，提報計畫向中央爭取闢建一座人行空橋，獲國土署補助5324萬元加上公所自籌700餘萬元，以總經費6050萬元施做，同時建置登山口周邊人行空間建置、危險路段改善及周邊整體美化。

    今由鄉長呂明忠、鄉代表會主席林盈富及立委陳超明、苗栗縣副縣長邱俐俐等人共同剪綵啟用。呂明忠感謝立委陳超明及縣長鍾東錦協助爭取，及中央挹注經費，讓這座人行空橋得以闢設，維護登山民眾道路通行安全，目前公所已透過環境部補助完成當地公廁增設，另正爭取台13線高架橋下空間活化，提供更完善的遊憩服務。

    登山民眾可由人行空橋直接銜接火炎山登山步道。（記者彭健禮攝）

    登山民眾可由人行空橋直接銜接火炎山登山步道。（記者彭健禮攝）

    人行空橋跨越台十三線平面道路，銜接火炎山登山步道，維護登山民眾道路通行安全。（記者彭健禮攝）

    人行空橋跨越台十三線平面道路，銜接火炎山登山步道，維護登山民眾道路通行安全。（記者彭健禮攝）

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