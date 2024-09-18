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一張老照片重牽情誼 「粉紅超跑」再現近50年前彰化和美古香路

白沙屯拱天宮有張1960年代徒步進香的老照片，因為沒拍到宮廟完整建築而不知地點，最後靠著宮廟龍邊的雜貨店，比對到2樓的4個圓孔女兒牆，才確認是彰化和美中寮池王宮。（白沙屯拱天宮提供）

白沙屯拱天宮有張1960年代徒步進香的老照片，因為沒拍到宮廟完整建築而不知地點，最後靠著宮廟龍邊的雜貨店，比對到2樓的4個圓孔女兒牆，才確認是彰化和美中寮池王宮。（白沙屯拱天宮提供）

2024/09/18 23:50

〔記者劉曉欣／彰化報導〕因為一張老照片，重新拉起苗栗白沙屯拱天宮媽祖與彰化縣和美鎮中寮池王宮的情誼！拱天宮文化組表示，這張關鍵老照片只拍到神轎停放在廟埕，卻沒有拍到宮廟，讓人摸不著頭緒，後來發現照片裡有間雜貨店，雜貨店2樓女兒牆有4個圓孔的造型，才比對到中寮池王宮，進而促成今年「粉紅超跑」重現古香路佳話。

白沙屯拱天宮文化組指出，早年所拍的老照片，許多沒有標示地點，只能從照片尋找蛛絲馬跡。這張關鍵老照片能夠被認出來是和美中寮池王宮，最重要的是宮廟旁的雜貨店，50多年來都沒有改變，才能讓雜貨店2樓女兒牆的4個圓孔設計成為線索，進而確認拱天宮曾在1960年代徒步進香潦溪來到池王宮，以及1984年也曾行經大肚溪上的便橋來到池王宮。

白沙屯拱天宮文化組說，除了關鍵老照片以外，也找到1960年代白沙屯媽祖潦渡大肚溪的經典老照片，當年大肚溪河水只到膝蓋，進香人員把轎子扛起來，避免碰到溪水，人員則是把褲管捲起來或是穿短褲涉水。

和美中寮池王宮總幹事陳志強說，許多老一輩都津津樂道白沙屯媽祖在許多年以前曾經停駕池王宮的事，當時媽祖神轎是潦渡大肚溪，才能從台中市大肚區跨溪來到彰化縣和美鎮。當時大肚溪河床較淺，溪底是平坦的，水位大約到胸部，他兒時就常常涉水穿越大肚溪玩耍，也有和美人坐著竹筏到對岸種西瓜，後來因為採挖砂石，河床變深，再也無法徒步涉水了。

許多和美民眾得知「粉紅超跑」將於11月2日重現和美古香路，都非常興奮。這次白沙屯贊境鹿港彰濱與和美的發起人林肇睢表示，今年10月30日將恭請拱天宮作客媽祖駐駕俗稱玻璃廟的護聖宮，11月2日拱天宮三媽祖將乘轎先後在中寮池王宮、糖聖宮、和美福德祠、金山宮、梨安宮、金雅池福德宮、彰濱鹿港區贊境，並在玻璃廟安座，當天晚間恭送三媽祖與作客媽祖回宮，對於能促成「粉紅超跑」重現和美，非常開心。

白沙屯拱天宮為了確認老照片地點無誤，還曾經特地參訪彰化和美中寮池王宮，證實宮廟旁的雜貨店，果真2樓有4個圓孔女兒牆。（白沙屯拱天宮提供）

白沙屯拱天宮為了確認老照片地點無誤，還曾經特地參訪彰化和美中寮池王宮，證實宮廟旁的雜貨店，果真2樓有4個圓孔女兒牆。（白沙屯拱天宮提供）

白沙屯拱天宮1960年代徒步進香，曾經從台中潦過大肚溪來到彰化和美池王宮停駕，當時溪水只到膝蓋，扛轎人把轎子抬高涉水而過。（白沙屯拱天宮提供）

白沙屯拱天宮1960年代徒步進香，曾經從台中潦過大肚溪來到彰化和美池王宮停駕，當時溪水只到膝蓋，扛轎人把轎子抬高涉水而過。（白沙屯拱天宮提供）

白沙屯拱天宮1960年代徒步進香，曾經潦渡大肚溪，從台中大肚，涉水走過來到彰化和美。（白沙屯拱天宮提供）

白沙屯拱天宮1960年代徒步進香，曾經潦渡大肚溪，從台中大肚，涉水走過來到彰化和美。（白沙屯拱天宮提供）

彰化和美中寮池王宮原本龍邊與虎邊都是雜貨店，如今只剩下龍邊雜貨店，建築外觀維持半世紀的樣貌。（彰化和美中寮池王宮提供）

彰化和美中寮池王宮原本龍邊與虎邊都是雜貨店，如今只剩下龍邊雜貨店，建築外觀維持半世紀的樣貌。（彰化和美中寮池王宮提供）

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