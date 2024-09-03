苗縣停水37小時影響5.1萬戶 水公司設29處臨時取水站

自來水公司第三區管理處因應此次停水37個小時，共計設置29處臨時取水點；圖為銅鑼鄉興隆實驗小學前之取水點。（圖由自來水公司第三區管理處提供）

2024/09/03 10:40

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣自來水公司第四區管理處鯉魚潭給水廠辦理台中市三豐路五段1500mm口徑水管漏水緊急修復，第三區管理處為配合作業將於今（3）日上午8點至明（4）日晚間9點，辦理停水37個小時，苗栗縣共計有5萬1千多戶受影響，引發部分民眾抱怨不便，也有餐飲業者索性休息2天、不做生意。自來水公司表示，已共設置29處臨時取水點，供民眾取用。

自來水公司第三區管理處表示，停水區域為三義鄉、西湖鄉、苑裡鎮、通霄鎮，及苗栗市新英、南勢、新川、福麗、恭敬、高苗、水源等里，銅鑼鄉中平村除外，與後龍鎮中和里、福寧里、南港里、龍坑里，影響戶數計4萬3802戶。另，水壓降低區域為銅鑼鄉中平村、公館鄉，影響戶數為7338戶。

第三區管理處因應此次停水時間較長，共計設置29處臨時取水點，分別為「銅鑼及三義地區」的自來水公司通霄銅鑼營運所、銅鑼鄉中正路與自強路口、銅鑼鄉興隆實驗小學、三義鄉育英國小前、三義淨水場前、尚圓餐廳旁、天后宮前。

「西湖及後龍地區」的西湖鄉二湖社區發展協會、西湖鄉農會五湖辦事處旁、湖東加油站、原西湖鄉公所前停車場、後龍鎮南港里南勢派出所前。

「通霄飛地區」的通霄鎮五南社區發展協會、白沙屯火車站、福懋加油站旁、通霄鎮公所、小亨利幼兒園停車場。

「苑地區」的苑裡鎮運動公園前、苑鎮農會山腳辦事處、文苑小學前、社苓社區發展協會、灣麗親子運動公園。

「苗栗地區」的苗栗市新英國小公車站、國馨1號、庫比咖啡美式餐廳、大千醫療社法人南勢醫院、高苗里活動中心、新英社區活動中心、五福宮。

民眾臨時取水站地點可以上自來水公司第三區管理處官網，「停水／減壓公告」的「臨時供水站查詢」項查詢，或撥打用戶免付費服務專線「1910」。

自來水公司第三區管理處因應此次停水37個小時，共計設置29處臨時取水點；圖為後龍鎮南港里南勢派出所前之取水點。（圖由自來水公司第三區管理處提供）

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