未2段式左轉與直行無照駕駛撞上 微型電動二輪車騎士不治

微型電動二輪車與轎車於路口碰撞。（圖由警方提供）

2024/08/28 14:01

首次上稿：08:49

更新時間：14:01（新增駕駛年紀）

〔記者彭健禮／苗栗報導〕54歲張姓男子騎微型電動二輪車，於苗栗市經國路與中華路口未依照路口機車2段式左轉設置、直接左轉，與同向直行的17歲林姓少年無照駕駛轎車於內側車道發生碰撞，張男人車倒地送醫，傷重不治。

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苗栗警分局今（28）日表示，這起車禍發生於26日上午10點45分許，張男騎微型電動，於苗栗市經國路與中華路口，與同向直行、由林姓少年駕駛的轎車於內側車道發生碰撞，張男人車倒地送醫，傷重不治。

警方調查，當時，張男騎微型電動二輪車下班回家，未依該路口機車2段式左轉的設置，由外側車道切入內側車道要左轉，遭同向直行轎車駕駛林姓少年，於內側車道撞擊。

警方調查，雙方沒有酒駕情事，但林姓少年沒有汽車駕照，偷開其胞兄的轎車，從竹南到苗栗訪友。警詢後，全案依過失致死罪嫌送辦。

苗栗警分局呼籲，駕駛人左、右轉時，應遵循號誌、標誌及標線，以確保行車安全；同時，提醒用路人在路口處都應該注意減速慢行，切勿忽略「防禦性駕駛」的重要性，避免發生不測。

轎車擋風玻璃上留有撞擊裂痕。（圖由警方提供）

微型電動機車毀損，騎士送醫傷重不治。（圖由警方提供）

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