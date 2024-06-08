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驅疫保境平安！竹南中港慈裕宮「祭江洗港」端午節登場

圖為往年活動盛況。（資料照）

圖為往年活動盛況。（資料照）

2024/06/08 14:36

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮中港慈裕宮傳統會於端午節舉辦祭江洗港儀式，祭典也成為苗栗中港溪年度盛事，活動時各廟宇陣頭集合在慈裕宮前，分別向媽祖領旨後展開遶境，待媽祖神轎抵達出海口後，經跪地祝禱儀式，媽祖鑾轎衝向海口保佑地方平安，今年活動將於10日端午節當天下午1點開始。

苗栗縣文化觀光局指出，祭江洗港儀式相傳自清領台灣康熙末年開始舉辦，如今已被登錄為苗栗縣民俗無形文化資產。文觀局表示，竹南中港一帶是苗栗縣開發最早的地區之一，更屬當年台南至淡水必經之地，來往船隻頻繁，不時發生行人渡溪溺水事件，地方為了告慰亡靈，也期盼河海清淨，開始在出海口設案祭拜，逐漸流傳至今。

隨著社會變遷與地方發展，儀式也逐漸演變，如今各廟宇陣頭集合在慈裕宮前，分別向媽祖領旨後展開遶境，隊伍一路鑼鼓喧天，沿途不少民眾設香案祭拜，隊伍每到重要路口及橋頭，中壇元帥神轎也擂起陣勢，安鎮五方。

眾人則等待媽祖神轎，待神轎抵達出海口後，祭江洗港儀式依循傳統舉辦，鑾乩先向媽祖稟明後，跪地向海祝禱，鑾轎再衝向海口，象徵驅逐不潔之物，保佑地方人民平安、確保這塊土地潔淨平安。

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