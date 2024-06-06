「花東三法假議題」引熱議 鍾東錦：個人看法但說出心裡話

針對花東三法假議題說法引熱議，苗栗縣長鍾東錦受訪表示，是他個人看法及淺見，但他說出心裡話。（記者張勳騰攝）

2024/06/06 16:21

〔記者張勳騰／苗栗報導〕針對日前指花東三法是假議題，苗栗縣長鍾東錦今（6）日受訪表示，這是他個人的看法及淺見，但是他是講出心裡的話，他認為有些事情事緩則圓，那也沒有對錯，如果對誰有不禮貌，他也表示歉意。

苗栗縣長鍾東錦受訪指出，因為他看過花東三法內容，都有一些難度，台灣應該與大自然共存，法條也不要太多的法條及特別法，這樣也不恰當，那你要特別法，那別人也要特別法；傅崐萁總召是非常優秀的政治領袖，也許傅有什麼特殊想法，這個我們沒有聽傅講過，也不是很清楚，因而不再做其他評論。

鍾東錦表示，就以工法來說，在念書時，中橫公路被當作是一大政績，但在921大地震後不通，到現在還是很困難，而花東是地震頻繁地區，是否適合做此建設。未來AI智慧資訊要快速，生活步調要放慢，反而不用那麼快速，他認為未來旅遊、觀光及生活也好，過程比較重要，若很快速度的到達目的地，並非真正去觀光旅遊的目的。

鍾東錦說，他覺得花蓮應不太可能發展大量工、商業，還是以觀光旅遊為主，未來AI智慧來臨，有可能會週休3天，人的生活步調會更慢，未來有機會多到花蓮旅遊，由於花蓮有很多苗栗客家鄉親，苗縣府才特別編列500萬元預算，補助苗栗鄉親到花蓮旅遊的住宿費用。

鍾東錦強調，也許他講話比較直，但是他是講出心裡的話，他認為有些事情事緩則圓，那也沒有對錯，如果有對誰不禮貌也表示歉意，但他說出自己的看法及淺見，也不見得一定正確，他會盡量努力調整。

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