爭設竹南科實驗中學 苗縣府盤點3塊地供選

縣府爭取設置竹南科學園區實驗中學，盤點出「文小十三」、「文中七」及「文中八」三塊文教用地，供設校選擇。圖為「文小十三」用地。（縣府提供）

2024/04/02 19:19

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣爭取設置科學園區實驗中學案，獲新竹科學園區管理局原則同意及教育部長潘文忠支持。縣府盤點竹南科學園區附近3塊土地，參照屏東科學園區、嘉義科學園區實驗中學模式設置竹南科學園區實驗中學，並爭取於116學年度高中部招生。

行政院長陳建仁於1日偕同潘文忠到苗栗縣視察頭份市后庄非營利幼兒園，縣長鍾東錦當面爭取增設竹南科學園區實驗中學等案，獲潘文忠正面回應。

縣府教育處長葉芯慧於今天縣務會議報告進度，指縣府已盤點出竹南科學園區附近3塊已徵收的學校用地，包括「文小十三」面積2.73公頃、「文中七」面積3.70公頃，及「文中八」面積3.14公頃，供設校選擇。全案經「園縣市高峰會」會議決議照案通過，目前已由新竹科學園區管理局接續評估實施後續設校事宜。

葉芯慧報告，屏科實中及嘉科實中今年8月1日開始招生，縣府參照模式，建議竹南科實中設高中部、國中部、國小部、幼兒園部及雙語部等5個學制部門，提供竹南科學園區廠商員工及家眷就近入學服務，以滿足員工家庭需求。其中，高中部預定招收210人，爭取116學年度招生，竹科管理局已通知準備相關資料簡報。

鍾東錦指出，竹南科實中已獲竹科管理局原則同意，潘文忠於1日陪同行政院長陳建仁到苗栗視察時也表態支持，竹南、頭份地區快速發展，除了爭設竹南科實中，另也盼頭份建國國中慈輝分校成立小學，及頭份國中新增1.3公頃運動場等教育需求納入桃竹苗大矽谷計畫，縣府責成教育處整體規劃，並納入縣務會議列管。

教育部長潘文忠於1日陪同行政院長陳建仁到苗栗視察頭份后庄非營利幼兒園，苗栗縣長鍾東錦就爭取設置竹南科學園區實驗中學等案與潘文忠交流。（資料照）

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