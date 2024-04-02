爭設竹南科實驗中學 苗縣府盤點3塊地供選
2024/04/02 19:19
〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣爭取設置科學園區實驗中學案，獲新竹科學園區管理局原則同意及教育部長潘文忠支持。縣府盤點竹南科學園區附近3塊土地，參照屏東科學園區、嘉義科學園區實驗中學模式設置竹南科學園區實驗中學，並爭取於116學年度高中部招生。
行政院長陳建仁於1日偕同潘文忠到苗栗縣視察頭份市后庄非營利幼兒園，縣長鍾東錦當面爭取增設竹南科學園區實驗中學等案，獲潘文忠正面回應。
縣府教育處長葉芯慧於今天縣務會議報告進度，指縣府已盤點出竹南科學園區附近3塊已徵收的學校用地，包括「文小十三」面積2.73公頃、「文中七」面積3.70公頃，及「文中八」面積3.14公頃，供設校選擇。全案經「園縣市高峰會」會議決議照案通過，目前已由新竹科學園區管理局接續評估實施後續設校事宜。
葉芯慧報告，屏科實中及嘉科實中今年8月1日開始招生，縣府參照模式，建議竹南科實中設高中部、國中部、國小部、幼兒園部及雙語部等5個學制部門，提供竹南科學園區廠商員工及家眷就近入學服務，以滿足員工家庭需求。其中，高中部預定招收210人，爭取116學年度招生，竹科管理局已通知準備相關資料簡報。
鍾東錦指出，竹南科實中已獲竹科管理局原則同意，潘文忠於1日陪同行政院長陳建仁到苗栗視察時也表態支持，竹南、頭份地區快速發展，除了爭設竹南科實中，另也盼頭份建國國中慈輝分校成立小學，及頭份國中新增1.3公頃運動場等教育需求納入桃竹苗大矽谷計畫，縣府責成教育處整體規劃，並納入縣務會議列管。