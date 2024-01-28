為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　苗栗縣

苗栗古蹟見返坂舊隧道被淹沒 縣府啟動修復計畫盼重現光華

見返坂舊隧道被淹沒，縣府啟動修復計畫盼重現昔日光華。（苗縣府文觀局提供）

見返坂舊隧道被淹沒，縣府啟動修復計畫盼重現昔日光華。（苗縣府文觀局提供）

2024/01/28 16:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣造橋鄉的台鐵舊山線「見返坂舊隧道」為縣內第一座隧道，於1903年完工，目前為苗栗縣縣定古蹟，但因年代久遠，隧道已經被淹沒，相較目前人超洶湧的三義鄉勝興車站舊山線鐵道隧道，難免淒涼。苗栗縣政府獲得中央補助300多萬元，將先調查研究，之後將會清除附近雜木、土壤，希望重現隧道昔日榮光。

苗栗縣政府文化觀光局表示，「台鐵舊山線─見返坂隧道群」包含日治時期的見返阪隧道與後期興建的造橋隧道，其中「見返坂舊隧道」為舊山線鐵道苗栗縣內第一座隧道，竣工於1903年，全長約193.1公尺。

而見返坂隧道北口及南口分別有「穿月」、「噴雲」的題匾，南北隧道口上方女兒牆為鋸齒狀磚砌之垛牆疊砌，屬鐵道史及技術工法的重要見證。

之後的第二代「造橋隧道」則因鐵路電氣化於1976年啟用，後於1996年因鐵路行車效能不足停用，是為台灣鐵路電氣化時期的重要見證。

由於目前見返坂隧道口幾乎被雜草淹沒，且附近竹林、雜木叢生，顯得相當慌亂，加上附近長久的泥流，若要讓隧道重現昔日風華需要先依法調查研究後才能整理隧道，苗栗縣政府文觀局也期盼未來隧道重新整理後可以成為景點，並讓隧道榮光重現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
北市隧道、地下道溫水洗澎澎 長年污垢改頭換面
2024/01/21 11:10

北市隧道、地下道溫水洗澎澎 長年污垢改頭換面
造橋隧道改善 苗栗工務段拚農曆年前完工
2023/12/26 16:57

造橋隧道改善 苗栗工務段拚農曆年前完工

市政角地＋惠文學區 「雲頂」打造輕奢生活感
阿里山山友沿著鐵軌走摔傷 小心最高還要噴5萬
2023/12/09 22:58

阿里山山友沿著鐵軌走摔傷 小心最高還要噴5萬

年節送禮這樣送！龍光煥發保健康
苗栗縣今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播