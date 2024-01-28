苗栗古蹟見返坂舊隧道被淹沒 縣府啟動修復計畫盼重現光華

見返坂舊隧道被淹沒，縣府啟動修復計畫盼重現昔日光華。（苗縣府文觀局提供）

2024/01/28 16:16

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕位於苗栗縣造橋鄉的台鐵舊山線「見返坂舊隧道」為縣內第一座隧道，於1903年完工，目前為苗栗縣縣定古蹟，但因年代久遠，隧道已經被淹沒，相較目前人超洶湧的三義鄉勝興車站舊山線鐵道隧道，難免淒涼。苗栗縣政府獲得中央補助300多萬元，將先調查研究，之後將會清除附近雜木、土壤，希望重現隧道昔日榮光。

苗栗縣政府文化觀光局表示，「台鐵舊山線─見返坂隧道群」包含日治時期的見返阪隧道與後期興建的造橋隧道，其中「見返坂舊隧道」為舊山線鐵道苗栗縣內第一座隧道，竣工於1903年，全長約193.1公尺。

而見返坂隧道北口及南口分別有「穿月」、「噴雲」的題匾，南北隧道口上方女兒牆為鋸齒狀磚砌之垛牆疊砌，屬鐵道史及技術工法的重要見證。

之後的第二代「造橋隧道」則因鐵路電氣化於1976年啟用，後於1996年因鐵路行車效能不足停用，是為台灣鐵路電氣化時期的重要見證。

由於目前見返坂隧道口幾乎被雜草淹沒，且附近竹林、雜木叢生，顯得相當慌亂，加上附近長久的泥流，若要讓隧道重現昔日風華需要先依法調查研究後才能整理隧道，苗栗縣政府文觀局也期盼未來隧道重新整理後可以成為景點，並讓隧道榮光重現。

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