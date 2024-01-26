苗栗土地挖坑倒廢酸 不肖業者3年獲利逾億元

環境管理署粗估棄置面積約5100平方公尺，棄置廢棄物總量約2800公噸，初估不肖業者3年不法利益高達1億800萬餘元。（苗栗縣環保局提供）

2024/01/26 12:24

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮順天段一塊土地，被挖坑非法濫倒廢酸，致土壤重金屬超標，經環檢警調等單位合作追查出北部一家廢酸洗液再利用機構涉有重嫌，初估3年不法獲利高達1億800萬元，全案依違反廢棄物清理法偵辦中。苗栗縣環保局表示，該土地也將公告為土壤污染控制場址及土壤污染管制區，行為人須負責將環境恢復原狀。

桃園市芫吉公司涉嫌長期在桃園、苗栗與台中等縣市偷排強酸廢液，並導致苗栗縣中港溪河床遭染紅，去年由台中地檢署起訴。專案小組持續抽絲剝繭，發現另有其他不肖業者，疑似也有非法棄置廢酸洗液行為。

台中檢方指揮調查局台中市調查處、保七總隊第三大隊，偕同環境部環境管理署中區環境管理中心及苗栗縣環保局追查，溯源查獲北部一家廢酸洗液再利用機構涉有重嫌。

環境管理署表示，該廢酸洗液再利用機構，為節省成本，未依規定妥善處理的廢酸洗液，且在3年皆未購入處理原料情況下，將未完成反應之廢酸洗液，補貼費用委託貨運公司以槽車載運到其所承租的苑裡鎮順天段土地，誆稱作為水泥添加劑與其他事業廢棄物混拌成不合格且無用途之水泥塊，予以非法棄置，粗估棄置面積約5100平方公尺，棄置廢棄物總量約2800公噸，初估3年不法利益高達1億800萬餘元，涉犯廢棄物清理法刑責續由台中地檢署偵辦。

苗栗縣環保局表示，該場址內挖有2個大坑洞，內有混合廢棄物及廢酸洗液，且酸洗液漫流，經現場採樣送驗，土壤內鉻、銅、鎳、鉛、鋅等重金屬檢測值超標、廢液萃出液總鐵及二價鐵檢測值也具高度氧化態，土壤受污染嚴重，後續也將公告為土壤污染控制場址及土壤污染管制區，要求行為人將環境恢復原狀。

環保人員現場採樣送驗，土壤內鉻、銅、鎳、鉛、鋅等重金屬檢測值超標，受污染嚴重。（苗栗縣環保局提供）

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