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苗縣今年再編1800萬 騎YouBike前30分鐘持續補貼10元

苗栗縣政府將於今年在南庄鄉建置公共自行車租賃站點。（縣府提供）

苗栗縣政府將於今年在南庄鄉建置公共自行車租賃站點。（縣府提供）

2024/01/25 10:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公共自行車YouBike自2018年6月起開通營運，累計騎乘逾528萬人次，減碳量約達3284公噸，縣府著手於今年增設YouBike2.0系統，並在三義、南庄2國際慢城設站點，縣府為鼓勵民眾多加利用，共同為減少碳排放量努力，再籌編1800萬元經費於今年持續辦理前30分鐘騎乘補貼10元，意即一般車前30分鐘免費、電輔車前30分鐘半價。

苗栗縣內目前苗栗市、頭份市、竹南鎮、苑裡鎮、通霄鎮、後龍鎮、公館鄉7鄉鎮市有公共自行車租賃系統，共計有67站、1850輛車提供服務，方便民眾通勤、通學、轉乘接駁、逛街、休閒及運動等需求。

因苗栗縣目前絕大多數為YouBike1.0系統車輛，僅有與新竹市、台中交界的少數站點有YouBike2.0系統車輛供轉換，縣府於今年啟動辦理系統升級，引進YouBike2.0，規劃全縣至少建置200站租賃站，設備部分計2500輛車（含1250輛一般車及1250輛電輔車）及5000柱車柱。

縣府工務處表示，後續將辦理點位會勘及建置等作業，預計今年上半年陸續啟用新系統，除在已有鄉鎮市加密新系統點位，也新增三義、南庄2鄉，並因應2鄉地勢，以電輔車為主。

此外，工務處表示，截至去年底，縣內公共自行車累計騎乘已逾528萬人次，減碳量約達3284公噸，換算約8.5座大安森林公園一年吸碳量。隨著新系統陸續拓點啟用，縣府為持續鼓勵民眾使用，再籌編1800萬元經費於今年持續辦理前30分鐘騎乘補貼10元，意即一般車前30分鐘免費、電輔車前30分鐘半價。

苗栗縣政府將於今年在三義鄉建置公共自行車租賃站點。（縣府提供）

苗栗縣政府將於今年在三義鄉建置公共自行車租賃站點。（縣府提供）

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